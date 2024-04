Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) -embedUR systems Inc., ein Innovationsführer in der Branche für eingebettete Systeme, ist eine Partnerschaft mit Synaptics eingegangen, einem in Kalifornien ansässigen Anbieter von Edge AI Compute-Lösungen für das IoT, um die Edge-Computing-Landschaft zu revolutionieren. Die Ankündigung erfolgte auf der Embedded World Conference 2024 in Nürnberg, auf der beide Branchenführer ihre neue Technologie vorstellten.Mit vereinten Kräften wollen embedUR und Synaptics der Welt das volle Potenzial der Künstlichen Intelligenz (KI) auf stromsparenden Mikrocontroller-Edge-Prozessoren zeigen, die mit neuronalen Verarbeitungseinheiten zur KI-Beschleunigung ausgestattet sind. Diese strategische Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen ist ein wichtiger Schritt, um Edge-Geräte mit fortschrittlichen KI-Funktionen auszustatten und so die wachsende Nachfrage nach intelligenten Lösungen für verschiedene reale Anwendungen zu bedienen.Die Integration des Bildsegmentierungsmodells "YOLO (You Only Look Once)" in ein Synaptics-Astra-Gerät wurde gemeinsam von den Software-Spezialisten von embedUR und den Ingenieuren von Synaptics erfolgreich abgeschlossen. Die Experten von embedUR optimierten die Datenflüsse und verwendeten maßgeschneiderte neuronale Netzwerkschichten, wodurch die Leistungsgrenzen, die bisher für KI auf kleinen Geräten galten, übertroffen wurden.John Marconi, Vizepräsident für Technik, embedUR systems, kommentierte diesen Erfolg mit den Worten: "Diese kollektive Leistung unserer Teams unterstreicht unser gemeinsames Engagement, die Grenzen der Innovation im Edge-Bereich zu verschieben. In enger Zusammenarbeit mit Synaptics konnten wir eine Pionierleistung im Bereich Edge Computing vollbringen. Als Partner freuen wir uns darauf, gemeinsam viele solcher Möglichkeiten in Edge-Geräten zu erschließen, indem wir die Synergien zwischen den Teams von embedUR und Synaptics nutzen.""Wir freuen uns, mit embedUR zusammenzuarbeiten und gemeinsam Innovationen voranzutreiben. Unsere Partnerschaft ist eine Fallstudie über die Anwendung der KI-nativen IoT-Plattform von Synaptics AstraTM zur schnellen und effektiven Demonstration von Inferencing auf stromsparenden Edge-Geräten unter Verwendung des Synaptics AI Toolkit", sagte John Weil, Vizepräsident IoT-Prozessorgeschäft, Synaptics. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit embedUR und darauf, die Experten in unseren beiden Teams zu befähigen, intelligente Lösungen zu entwickeln, die eine unvergleichliche Effizienz und Leistung bei einer Vielzahl von KI-gestützten Anwendungen bieten."Diese erfolgreiche Entwicklung markiert einen bedeutenden Meilenstein in der KI-Revolution, die die Art und Weise, wie Edge-Geräte die Welt wahrnehmen und mit ihr interagieren, grundlegend verändern wird. Dies wird zu einer Vielzahl von Anwendungen in vielen Industriezweigen führen, z. B. in der Landwirtschaft, der Automobilindustrie, dem Gesundheitswesen, dem Einzelhandel, der industriellen Automatisierung, der Infrastruktur und der Informationstechnologie.Die Partnerschaft zwischen embedUR und Synaptics steht für die gemeinsame Zukunftsvision, wirklich intelligente Edge-Geräte zu entwickeln, die sich mit Präzision an dynamische Umgebungen anpassen und effizient Entscheidungen in Echtzeit treffen können. Beide Unternehmen sind entschlossen, die Grenzen für transformative Innovationen im Bereich der Edge-KI weiter zu verschieben.embedUR ist ein Innovationsführer im Bereich der Embedded-Technologie und arbeitet mit allen führenden Siliziumherstellern zusammen, um IoT-, Konnektivitäts- und KI-Lösungen zu ermöglichen. Als selbstfinanzierte Organisation hat embedUR in den letzten 20 Jahren ein kontinuierliches jährliches Wachstum verzeichnet. Das Unternehmen betreibt mehrere F&E-Zentren mit Hunderten von Ingenieuren, die durch ihre Fähigkeiten im Bereich der eingebetteten Technologie einen schnelleren Markteintritt und bessere Gewinnspannen für Kunden ermöglichen.Für weitere Informationen über die Zusammenarbeit von embedUR und Synaptics besuchen Sie die beiden Unternehmen persönlich auf der Embedded World Conference 2024. embedUR befindet sich am TinyML Stand in Halle-2 Nr. 338 und Synaptics am Stand Nr. 4A-259.Informationen zu embedUR:embedUR systems (www.embedur.ai) mit Hauptsitz im Silicon Valley ist ein Innovationsführer in der Branche der eingebetteten Systeme. Das 2004 gegründete Unternehmen hat es seinen Kunden durch sein Fachwissen ermöglicht, Produkte und Lösungen auf den Markt zu bringen und marktübergreifende Unterstützung zu leisten, und ist für viele seiner Kunden zum bevorzugten Partner geworden.Als Experte für IoT, Netzwerke, Cloud und KI hat das Unternehmen seine bewährten, hochmodernen und einzigartigen Fähigkeiten genutzt, um komplexe Konnektivitätsprodukte und -lösungen für verschiedene Branchen zu entwickeln, darunter Service Provider, Unternehmen, Industrie, Medizintechnik, Automotive und andere. Die Lösungen von embedUR wurden in Millionen von Geräten auf der ganzen Welt eingesetzt und kommen einem globalen Kundenstamm zugute, zu dem auch Fortune-500-Unternehmen gehören.Als selbstfinanziertes Unternehmen mit nachhaltigem jährlichen Wachstum ist embedUR stolz auf seine 100%ige Kundenbindung. Das Unternehmen betreibt zwei F&E-Zentren mit einem engagierten Team von mehr als 350 Mitarbeitern, die durch ihre Fähigkeiten im Bereich der eingebetteten Technologie einen schnelleren Markteintritt und bessere Gewinnspannen für Kunden ermöglichen.Informationen zu Synaptics:Synaptics (Nasdaq: SYNA) verändert die Art und Weise, wie Menschen mit vernetzten Geräten und Daten umgehen, indem es außergewöhnliche Erlebnisse im Haus, bei der Arbeit, im Auto und unterwegs entwickelt. Synaptics ist der bevorzugte Partner für die weltweit innovativsten Anbieter intelligenter Systeme, die eine Vielzahl von Technologien in Plattformen integrieren, die unser digitales Leben produktiver, erkenntnisreicher, sicherer und angenehmer machen. Diese Kunden kombinieren die differenzierten Technologien von Synaptics in den Bereichen Touch, Display und Biometrie mit einer neuen Generation von fortschrittlicher Konnektivität und KI-gestützter Video-, Bild-, Audio-, Sprach- und Sicherheitsverarbeitung.Folgen Sie Synaptics auf LinkedIn, Twitter und Facebook, oder besuchen Sie www.synaptics.com