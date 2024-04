Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Am 8. April 2024 enthüllte Anycubic (http://anycubic.com/?utm_source=pr&utm_medium=2024k3) eine bahnbrechende Initiative, die mit ihrer innovativen Produktmatrixstrategie für 2024 die Landschaft des 3D-Drucks für den Heimgebrauch revolutionieren soll. Die mit Spannung erwartete jährliche Roadmap wurde mit der Einführung von zwei sehnsüchtig erwarteten Produkten aus Anyubics beiden Kernproduktserien Kobra und Photon enthüllt: der mehrfarbige FDM-Drucker Kobra 3 combo und der intellektuell unterstützende Photon Mono M7 Pro mit 14K-Präzision. Aufbauend auf diesen beiden Fortschritten wurde eine Reihe von Produkten entwickelt, die die verschiedenen Facetten von Druckszenarien verbessern. Dies steht im Einklang mit der Einführung der kreativen Community-Plattform von Anycubic, Makeronline (https://www.makeronline.com/?utm_source=pr&utm_medium=2024k3), die ein Umfeld für die Förderung der kreativen Bemühungen der Nutzer im Bereich des 3D-Drucks schafft.Auf der Suche nach Spitzenleistungen im Druck: Gestaltung von Druckern für alleAnycubics kompetent zusammengestellte F&E-Teams verfolgen akribisch die Anforderungen der Nutzer. Ein früherer Teaser von Anycubic (https://www.instagram.com/p/C5Qr01Du80E/?utm_source=pr&utm_medium=2024k3) wies auf die bevorstehende Markteinführung des mit Spannung erwarteten Mehrfarbendruckers Anycubic Kobra 3 Combo hin. Der Anycubic Kobra 3 ist ein Hochgeschwindigkeits-FDM-Drucker, der eine bemerkenswerte Geschwindigkeit von 600 mm/s erreicht. Anycubic hat sich zum Ziel gesetzt, diese Geschwindigkeit als neuen Standard zu etablieren und das Konzept der "typischen Geschwindigkeit" neu zu definieren. Das Kombo-Gerät, bekannt als Color Engine Pro, besticht durch seine spannendste Eigenschaft: echte Mehrfarben-3D-Druckfähigkeit. Es ermöglicht eine Kaskade von zwei Einheiten, die den Druck von Modellen von 4 auf 8 Farben erweitert. Darüber hinaus bietet die Color Engine praktische Funktionen wie die RFID-Erkennung, die Anycubic-Filamentfarben und den Überschussstatus erkennt, sowie eine aktive Trocknungsfunktion, die das Filament während des Drucks trocknet.Nach der Begeisterung für den Kobra 3 Combo unterstreicht Anycubic außerdem sein Bestreben, in den kommenden Phasen eine breite Palette von 3D-Druckertypen anzubieten, die von Bed-Slinger bis hin zu Core-XY-Strukturen reichen und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer gerecht werden. Die Betonung der Plug-and-Play-Funktionalität kommt dem wachsenden Benutzerkreis entgegen, der nun Personen mit unterschiedlichem Hintergrund und Fachwissen umfasst.Anycubic (http://anycubic.com/?utm_source=pr&utm_medium=2024k3) stellt mit dem Photon Mono M7 Pro und dem M7 auch spannende Upgrades für seine Photon-Serie vor. Der Photon Mono M7 Pro ist eine Weiterentwicklung früherer Versionen, die die aktuelle Photon-Serie als Synonym für erstklassige Präzision bis zu 14K und schnelle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 130mm/h etabliert haben. Der bemerkenswerteste Aspekt des Photon Mono M7 Pro ist seine durchdachte Handhabung jeder Phase des Druckprozesses. Diese intern entwickelte intelligente Assistentenunterstützung wird durch Kernalgorithmen wie KI-Vision, Bewegungssteuerung und Motorsteuerung ermöglicht, die die Einstiegshürde für die Nutzer senken und das gesamte Druckerlebnis verbessern. Die Integration des intelligenten Assistenten beschleunigt zwar die Druckgeschwindigkeit, stellt aber auch die Druckqualität und Zuverlässigkeit in den Vordergrund."Unser Ziel ist es, die gesamte 3D-Druckreise unserer Nutzer mit den neuesten technologischen Trends, optimalen Funktionen und erstklassiger Qualität zu bereichern. Für 2024 planen wir die Einführung einer umfassenden Produktpalette, die Menschen in jedem Haushalt dazu inspirieren soll, ihre Kreativität zu entfalten,"- OuYang Lu, der Gründer von AnycubicIm Bereich des 3D-Drucks geht die Reise weit über die reinen Maschinen hinaus. Anycubic weiß, dass jedes Element zum Gesamterlebnis des Druckens beiträgt. Von Verbrauchsmaterialien über Zubehör und Software bis hin zum Engagement in der Gemeinschaft ist jede Facette von Bedeutung.Mehr als bloße Verbrauchsgüter: Ästhetisches EmpowermentAnycubics neuestes Projekt ist eine Zusammenarbeit mit Pantone und die Einführung einer exklusiven Filamentlinie. Anycubic ist sich der wichtigen Rolle der Farbe im kreativen Prozess bewusst und räumt dieser Zusammenarbeit in seinem vielschichtigen Ansatz Priorität ein. Diese Zusammenarbeit bedeutet mehr als nur eine Palette von Farbtönen; sie verkörpert die Identität von Anycubic, seine Gemeinschaft und das kollektive Engagement für Innovation und Zusammenarbeit.Im Segment der Verbrauchsmaterialien von Anycubic bilden Filamente für FDM-Drucker und Harze für SLA-Drucker die Grundlage. Für Anycubic geht es jedoch nicht nur um die Bereitstellung von Materialien, sondern auch um die Schaffung eines immersiven Erlebnisses. So wie sich das Unternehmen weiterentwickelt, so entwickelt sich auch seine Philosophie in Bezug auf Verbrauchsmaterialien, die den Herstellern ein Höchstmaß an Qualität garantiert. Neben den technischen Spezifikationen und Leistungskennzahlen liegt der Schwerpunkt auf Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit.Revolutionierung der Software: Eine digitale GrenzeAnycubic (http://anycubic.com/?utm_source=pr&utm_medium=2024k3) stellt ein Team von versierten Softwareentwicklern zusammen, um die Plattformen Anycubic Slicer und Photon Workshop zu revolutionieren und sich auf eine Reise der Innovation zu begeben. Diese ehrgeizige Initiative zielt darauf ab, eine nahtlose Integration mit der Anycubic Cloud zu gewährleisten und verspricht, das 3D-Druckerlebnis neu zu definieren.Diese Softwareverbesserungen umfassen eine umfassende Palette von Funktionen. Die Software-Upgrades von Anycubic ermöglichen die einfache Einfärbung, Modifizierung und das Slicing von mehrfarbigen Modellen und bieten den Anwendern Fernsteuerungsfunktionen für verschiedene Geräte - einschließlich Computer und Smartphones - und vereinfachen so die Feinheiten des mehrfarbigen 3D-Drucks. Darüber hinaus bieten die Echtzeitüberwachung des Druckvorgangs und die Option der Videoüberwachung den Benutzern zusätzliche Sicherheit und Komfort.Außerdem wird die Software den lokalen Netzwerkmodus für die Kobra 3 Serie unterstützen, so dass die Benutzer ihre 3D-Drucker über die Slicing-Software in ihrer lokalen Netzwerkumgebung fernbedienen können. Dies gewährleistet eine reibungslose Funktionalität ohne Netzwerklatenz, wodurch der Datenschutz und die Druckqualität verbessert werden.Gemeinschaften verbinden: Brücken bauen, Kreativität entfachenIn dem Bestreben, sinnvolle Verbindungen zu kultivieren, stellt Anycubic sein neuestes Projekt vor: die Community-Plattform Makeronline (https://www.makeronline.com/?utm_source=pr&utm_medium=2024k3) und eine neu gestaltete offizielle Website, deren offizieller Start für Mitte April geplant ist. Makeronline ging am 28. März online und zog über tausend 3D-Modelldesigner an, die sich anmeldeten. Makeronline ist als lebendiger Knotenpunkt für die Nutzer konzipiert und wird lebhafte Interaktionen und Diskussionen fördern, zur Erforschung der Schöpfung anregen, den Austausch von Modellen erleichtern und die gemeinschaftliche Schöpfung unterstützen. Makeronline bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, darunter verschiedene Wettbewerbe, Foren für nutzergenerierte Inhalte und bereichernde Ressourcen, um die Kreativität zu entfachen und die kollektive Erfahrung unserer dynamischen Gemeinschaft zu verbessern. Bleiben Sie dran für Makeronline's 1st 3D Printing Design Challenge am 15. April (https://www.makeronline.com/?utm_source=pr&utm_medium=2024k3).2024 herrscht ein intensiver Wettbewerb, und Anycubic ist der festen Überzeugung, dass ein gesunder Wettbewerb erhebliche Vorteile mit sich bringt, die sich in einer erhöhten Quantität und Qualität der Produkte und einer verbesserten Nutzererfahrung für unsere Kunden niederschlagen. Während Anycubic mit seiner Ankündigung für 2024 in die Zukunft schreitet, bleibt die Vision klar: das 3D-Druckerlebnis zu Hause zu kultivieren und Kreative weltweit zu unterstützen. Anycubic wird von einem Engagement für Spitzenleistungen, Innovation und Gemeinschaft geleitet und entwickelt sich stetig weiter, um eine neue Ära des Potenzials und der Kreativität einzuleiten.Informationen zu AnycubicSeit seiner Gründung 2015 hat sich Anycubic (http://anycubic.com/?utm_source=pr&utm_medium=2024k3) der Förderung der 3D-Drucktechnologie verschrieben, um sicherzustellen, dass der 3D-Druck für Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zugänglich und erschwinglich ist. Seit 2015 hat Anycubic seine Präsenz auf über 200 Länder und Regionen ausgeweitet. Das Unternehmen hat mehr als 20 beliebte Produkte auf den Markt gebracht, von denen in den letzten 9 Jahren 3 Millionen Stück verkauft wurden. Aufbauend auf der verbesserten ganzheitlichen Erfahrung und dem nutzerzentrierten Ansatz bleibt Anycubic dem Ziel verpflichtet, erstklassige Produkte und modernste Technologien für alle Haushalte bereitzustellen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2381647/Image1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1834106/983dfccce373fc0ea429fda2723d269_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/anycubic-stellt-2024-strategie-zur-verbesserung-der-3d-druckerfahrung-vor-302113431.htmlPressekontakt:zenghaicong@anycubic.comOriginal-Content von: Anycubic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152001/5754506