Wenn der Wohlstand in Gefahr gerät, und das tut er in Deutschland laut dem Experten Folker Hellmeyer, dann gerät auch die Demokratie in Gefahr. Worauf die Ampel-Regierung sich bei den Europa-Wahlen gefasst machen muss. "Eine funktionierende Demokratie gibt es nur dann, wenn ein stabiler Wohlstand gegeben ist. Überall da, wo kein stabiler Wohlstand ist oder es eine Negativspirale gibt und das Risiko besteht für Deutschland, wird Demokratie zur Demokratur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...