WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed stellt weiterhin Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht. "Fast alle" Mitglieder seien der Ansicht, dass es angemessen wäre, mit der Senkung der Zinsen "irgendwann" in diesem Jahr zu beginnen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll zur Zinsentscheidung vom 20. März. Der Rückgang der Inflationsraten dürfte sich generell fortsetzen. Es werde aber erwartet, dass dieser Prozess ungleichmäßig verlaufe.

Auf ihrer jüngsten Sitzung hatte die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen erneut stabil gehalten und für dieses Jahr Senkungen angedeutet. Auch an den Finanzmärkten wird im weiteren Jahresverlauf immer noch mit Zinssenkungen gerechnet.

Die seit der letzten Sitzung veröffentlichten Wirtschaftsdaten dämpften allerdings die Zinssenkungserwartungen. So fiel der jüngste Arbeitsmarktbericht robust aus und im März sind die Inflationsdaten höher als erwartet ausgefallen. Zuletzt hatten einige Vertreter der US-Notenbank Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf sogar ganz infrage gestellt./jsl/he