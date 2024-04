Brightcove (NASDAQ: BCOV), das weltweit vertrauenswürdigste Unternehmen für Streaming-Technologie, gab heute bekannt, dass John Wagner mit sofortiger Wirkung als Chief Financial Officer (CFO) in das Unternehmen eintritt. Wagner wird für die globale Finanzorganisation von Brightcove verantwortlich sein, die die Bereiche Finanzbetrieb, Planung, Buchhaltung und Investor Relations umfasst.

"Johns strategische Finanzexpertise und seine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Führung von Unternehmen in verschiedenen Wachstums- und Rentabilitätsphasen und bei der Steigerung des Shareholder Value machen ihn zur perfekten Ergänzung der Brightcove-Führung", sagte Marc DeBevoise, CEO von Brightcove. "Sein Wissen und seine Führungsqualitäten werden uns dabei helfen, die besten Lösungen für unsere Kunden zu finden und unsere Führungsposition im Bereich der Streaming-Technologie zu behaupten."

Herr Wagner verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte an strategischer und operativer finanzieller Führungserfahrung in der Technologiebranche. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Verwaltung und Skalierung von Finanzgeschäften zur Unterstützung von Wachstum und Rentabilität sowie in der öffentlichen und privaten Kapitalbeschaffung und bei Akquisitionen. Zuletzt war Wagner neun Jahre lang CFO von EverQuote, einem Online-Versicherungsmarktplatz, wo er den erfolgreichen Börsengang des Unternehmens beaufsichtigte und die Finanzorganisation fünf Jahre lang nach dem IPO leitete. Er hatte außerdem leitende Positionen im Finanzbereich bei verschiedenen Softwareunternehmen inne, darunter Carbonite, Constant Contact, NuoDB und Salesnet.

"Brightcove steht für Qualität und Innovation in der Streaming-Technologie und hat einige der bekanntesten Medien- und Unternehmensunternehmen unterstützt", sagte Wagner, CFO von Brightcove. "Das Engagement des Teams für Innovation und die Leidenschaft für seine Kunden positionieren Brightcove für eine starke Zukunft. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Marc und dem Rest des Führungsteams, um das Unternehmen zu formen und die Finanzstrategie und das operative Geschäft von Brightcove zu leiten."

Wagner hat einen B.B.A.-Abschluss in Rechnungswesen von der University of Massachusetts, Amherst, und einen M.B.A.-Abschluss von der Boston University. Er ist ein zugelassener Wirtschaftsprüfer in Massachusetts.

Weitere Informationen finden Sie unter Brightcove.com.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zuschauern herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie ihre Inhalte konsumieren. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, ihren Kunden effektiver zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit verschieben wir kontinuierlich die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie Brightcove auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads und YouTube. Besuchen Sie Brightcove.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240410250320/de/

Contacts:

Medien

Sara Griggs

sgriggs@brightcove.com