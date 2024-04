Die in New York ansässige Investmentgesellschaft NRDC Equity Partners hat gemeinsam mit der Investmentgesellschaft BB Kapital SA, dem Family Office von Bernd Beetz, den Erwerb der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH (Galeria) durchgeführt.

Das Konsortium aus NRDC Equity Partners und BB Kapital SA verfolgt die Übernahme und Finanzierung von Galeria im Rahmen eines Insolvenzplans. Der Insolvenzverwalter der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH, Rechtsanwalt Stefan Denkhaus von der Kanzlei Boege Rohde Luebbehuesen (BRL), will den Plan Ende April beim Amtsgericht Essen einreichen; die Gläubigerversammlung wird voraussichtlich Ende Mai darüber abstimmen.

Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus: "Wir haben intensiv mit zwei potenziellen Investoren verhandelt und uns gemeinsam mit dem Gläubigerausschuss für die beiden Beteiligungsgesellschaften BB Kapital SA und NRDC Equity Partners entschieden. Das Konsortium hat uns mit unternehmerischem Mut, einem nachhaltigen wirtschaftlichen Konzept und nachgewiesener finanzieller Solidität überzeugt."

Bernd Beetz' jahrzehntelange Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung deutscher Einzelhandelsmarken sowie die Erfahrung von NRDC Equity Partners mit langfristig erfolgreichen Investitionen bilden die Grundlage für diese Akquisition.

"Wir sind sehr froh, dass unser langfristiger Plan einhellige Unterstützung gefunden hat", sagte Bernd Beetz. "Wir glauben an die Zukunft von Galeria und haben nur einen Fokus: Investieren, Entwickeln und Wachsen der Warenhäuser. Die nächsten Wochen sind entscheidend, um die Voraussetzungen für einen soliden Business Case zu schaffen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, sind wir zuversichtlich, dass wir Galeria auf einen erfolgreichen Kurs bringen werden."

"Galeria ist mehr als nur ein Warenhaus; es ist eine ikonische Marke in der gemeinsamen Erfahrung aller Deutschen, die Eigentümer verdient, die bereit sind, sie als Ganzes zu betreiben", sagte Jack Baker, Gründungspartner, NRDC Equity Partners.

"Wir freuen uns darauf, mit Bernd, Olivier und dem bestehenden Management zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden, Mitarbeitern, Verkäufern und Vermietern einen langfristigen, nachhaltigen Wert zu bieten", fügte Lucas Evans, Managing Partner von NRDC Equity Partners, hinzu.

"Die Erfahrung von BB Kapital bei der Unterstützung der Organisationsentwicklung und der Verwaltung und Entwicklung von Marken macht uns zu einer sehr guten Ergänzung zu NRDC Equity Partners' Erfolgsbilanz bei der Verbesserung der Einzelhandelsinfrastruktur und -systeme", sagte Michèle d'Ancona, CEO von BB Kapital. "Dies wird eine sehr starke Kombination für Galeria sein, die in die Zukunft geht."

Galeria meldete im Januar 2024 Insolvenz an, nachdem sie sich um eine Umstrukturierung ihres Geschäfts und ihrer Verpflichtungen bemüht hatte. Eine der wichtigsten Säulen des Zukunftskonzepts ist die konsequente lokale Ausrichtung als Warenhaus, die seit Sommer 2023 erfolgreich ausgebaut wird.

"Vor drei Monaten haben wir mit dem Antrag auf ein Insolvenzverfahren einen Plan zur Zukunftssicherung von Galeria Karstadt Kaufhof auf den Weg gebracht", sagt Olivier van den Bossche, Vorsitzender der Geschäftsführung der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH. "Ziel war es, durch einen Eigentümerwechsel eine Entflechtung von der alten Struktur zu erreichen. Wir wollten Galeria als Ganzes wettbewerbsfähig halten und die Strategie der konsequenten lokalen Ausrichtung fortsetzen. Diesem Ziel sind wir heute entscheidend näher gekommen. Dies ist der natürliche nächste Schritt, um die Zukunft von Galeria zu sichern und auszubauen. Ich stehe voll und ganz hinter dieser Akquisition, den Investoren und der nächsten Etappe für dieses großartige Unternehmen."

Als Teil der aus der Insolvenz hervorgegangenen Deal-Struktur wird Stefan Denkhaus nach Zustimmung der Gläubigerversammlung voraussichtlich bis Ende Juli 2024 die Aufsicht über das Unternehmen behalten. Zu diesem Zeitpunkt wird die volle Kontrolle über das Unternehmen auf NRDC Equity Partners und BB Kapital SA mit Bernd Beetz als designiertem exekutivem Vorsitzenden von Galeria übergehen. Die Vereinbarung sieht vor, dass das deutsch-amerikanische Investorenkonsortium Galeria als Ganzes erhält und voraussichtlich mehr als 70 Filialen in Deutschland übernehmen wird.

Bernd Beetz, ehemaliger CEO von Coty Inc. und ehemaliges Galeria-Aufsichtsratsmitglied, bringt umfangreiche Kenntnisse der deutschen Landschaft, der Einzelhandelsbranche und von Galeria in dieses Vorhaben ein. Unter seiner Führung hat sich der Umsatz von Coty in dieser Zeit von 1,3 Milliarden Dollar auf 4,7 Milliarden Dollar fast vervierfacht. Vor seinem Eintritt bei Coty war Beetz ebenfalls als Unternehmer bei LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton für den weltweiten Geschäftsbereich Modeparfüm und Kosmetik von Christian Dior verantwortlich. Davor war Beetz 20 Jahre lang in verschiedenen Managementpositionen bei Procter and Gamble (P&G) in Deutschland, der Schweiz, Italien und der Türkei tätig.

Da viele Mietverträge noch zwischen dem Insolvenzverwalter und der Galeria-Geschäftsführung verhandelt werden, wird die Entscheidung über die Anzahl der zu übernehmenden Geschäfte erst Ende April fallen. Auch die Unternehmenszentrale wird an die reduzierte Warenhausgröße angepasst, mit dem Ziel, Galeria wie ein mittelständisches Unternehmen zu führen. Im Mittelpunkt der nächsten Tage stehen der Interessenausgleich und ein Sozialplan mit dem Gesamtbetriebsrat. Eine Transfergesellschaft soll initiiert und sozialverträglich gestaltet werden.

NRDC Equity Partners wurde von Robert Rizzo, Britta Grauke und Christian Tappeiner aus dem New Yorker und Frankfurter Büro von Weil, Gotshal Manges LLP beraten. BB Kapital SA wurde von Dr. Matthias Lupp und Dr. Stefan Jörgens von Lupp Partner beraten.

Über die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH

Die Karstadt Warenhaus GmbH mit Sitz in Essen ist eine deutsche Warenhauskette. Die beiden Unternehmen GALERIA Kaufhof GmbH und Karstadt Warenhaus GmbH arbeiten seit November 2018 eng zusammen. Ab März 2019 treten Karstadt und Kaufhof unter dem gemeinsamen Namen GALERIA Karstadt Kaufhof auf.

Im Januar 2020 wurden die beiden Unternehmen zu einem Unternehmen verschmolzen. Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung gingen gemäß 20 UmwG alle Rechte und Pflichten der GALERIA Kaufhof GmbH auf die Karstadt Warenhaus GmbH über, die nun als GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH firmiert.

Über BRL

BRL ist eine internationale Partnerschaft von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern, die 2006 gegründet wurde. Heute ist die Kanzlei mit rund 400 Mitarbeitern in Hamburg, Berlin, Bochum, Hannover, Dortmund, Essen, München und Bielefeld vertreten. Mit einer eigenen Gesellschaft für internationale Mandate und über das internationale Netzwerk Moore Global unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften mit fast 30.000 Mitgliedern in mehr als 100 Ländern ist BRL bestens aufgestellt, um internationale Mandate schnell und zuverlässig zu bearbeiten.

Über NRDC Equity Partners

NRDC Equity Partners ist eine private Investmentgesellschaft mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Werten in der Konsumgüter-, Einzelhandels- und Immobilienbranche.

NRDC Equity Partners ist auf Investitionen im gesamten Ökosystem der Konsumgüterindustrie spezialisiert und nutzt sein einzigartiges Marktwissen und seine eigenen Daten zu Verbrauchertrends, um für seine Investoren überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Wir konzentrieren uns auf Marken, Einzelhändler, Verbrauchertechnologie, Dienstleistungsanbieter und die zugrunde liegenden Immobilien, die dieses Ökosystem ermöglichen.

Die Direktoren kontrollieren außerdem mehr als 50 Millionen Quadratmeter Immobilienbesitz.

Über BB Kapital SA

BB Kapital SA, Lugano, wurde 2012 als private Vermögensverwaltungsgesellschaft von Bernd Beetz nach dem Börsengang des globalen US-Kosmetikunternehmens Coty Inc. gegründet. BB Kapital engagiert sich für langfristige Investitionen in Unternehmen im Luxus- und Konsumgütersegment, wobei Bernd Beetz seine langjährige Erfahrung als Manager und Unternehmer direkt in die Entwicklung der Portfoliounternehmen einbringen kann. Zu den Beteiligungen gehören Unternehmen aus den Bereichen Mode, Getränke und Feinkost, Accessoires, Parfüm und Kosmetik sowie Immobilien und Sport.

