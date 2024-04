Exolaunch wird für den führenden Anbieter von Geoinformationsdiensten bis 2025 Starts und Einsätze übernehmen. Die Umsetzung der Vereinbarung begann mit drei erfolgreichen Satelliteneinsätzen an Bord der SpaceX-Mission Bandwagon-1.

Exolaunch, der weltweit führende Anbieter von Dienstleistungen für das Management von Startmissionen, die Integration und den Einsatz von Satelliten, gab heute eine Vereinbarung mit HawkEye 360, einem bekannten Anbieter von Geoinformationslösungen der nächsten Generation, über mehrere Start- und Einsatzmissionen bekannt. Dies markiert die erste Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen und stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Förderung der weltraumgestützten Technologie und der Geoinformationsfähigkeiten dar.

Der erste Start im Rahmen dieser Vereinbarung fand am 7. April vom Startkomplex 39A des Kennedy Space Centers mit der Trägerrakete Falcon 9 von SpaceX statt. Unter Nutzung der von Exolaunch entwickelten und flugerprobten CarboNIX-Trennsysteme hat das Unternehmen während der SpaceX-Mission Bandwagon-1 drei HawkEye 360-Satelliten erfolgreich ausgesetzt. Diese vom Space Flight Laboratory der University of Toronto entwickelten Satelliten sollen die Abdeckung hoch ausgelasteter Schifffahrtskorridore in mittleren Breitengrade, u.a. in der indo-pazifischen Region, verbessern.

HawkEye 360 mit Sitz in Virginia ist bekannt für seine bahnbrechende Sicherheitstechnologie für den Seeverkehr, die durch die Bereitstellung zeitnaher und präziser Informationen auf der Grundlage innovativer Funkfrequenzdaten und Analysen beispiellose Einblicke in globale Aktivitäten ermöglicht. Durch den Rückgriff auf seine umfangreiche Erfahrung und seine hochmodernen Einsatzlösungen ist HawkEye 360 in der Lage, weiter zu expandieren und seine Präsenz im All zu verstärken.

Diese umfassende Vereinbarung bezieht sich auf Integrations- und Einsatzdienste für mindestens zehn Satelliten, die für HawkEye 360 in den Orbit gebracht werden sollen. Insbesondere werden bei all diesen Missionen die CarboNIX-Trennsysteme und die containerisierten Deployer EXOpod Nova von Exolaunch zum Einsatz kommen. Dies zeugt vom Vertrauen von HawkEye 360 in die branchenführenden Einsatztechnologien von Exolaunch.

Mehrere Missionen für HawkEye 360 werden gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung stattfinden. Die Nutzlasten werden voraussichtlich im Rahmen der nächsten SpaceX Rideshare-Missionen bis 2025 transportiert und sollen die von HawkEye 360 angebotenen Geoinformationsdienste verstärken.

"Wir freuen uns sehr, bei unserem Start von Cluster 9 und den nachfolgenden Starts mit Exolaunch zusammenzuarbeiten, einem weltweit führenden Anbieter von Technologien für die Integration und die Durchführung von Startmissionen", sagte Rob Rainhart, Präsident von HawkEye 360. "Diese Partnerschaft ist für HawkEye 360 sehr wichtig. Sie schafft die Grundlage für erschwingliche Start- und Startintegrationsdienste, die es uns ermöglichen, uns auf die schnellere und effizientere Vermarktung unserer Analytiklösung zu konzentrieren. Wie freuen uns auf eine Fortsetzung der Partnerschaft und die Chancen, die diese Zusammenarbeit unseren beiden Unternehmen und der Branche insgesamt eröffnen wird."

"Wir sind stolz darauf, eine Partnerschaft mit HawkEye 360, einem innovativen Pionier im Bereich der Geoinformationslösungen, einzugehen und das langfristige Startprogramm der Firma zu unterstützen", merkt Kier Fortier, Geschäftsführer von Exolaunch USA, an. "Unsere Start- und Einsatzvereinbarungen für mehrere Missionen unterstreichen das Engagement von Exolaunch, unvergleichliche Missionsmanagementdienste bereitzustellen, die durch unsere flugerprobten Einsatztechnologien gestützt werden. Wir vertrauen darauf, dass unsere Expertise und unsere Erfolgsbilanz für den nahtlosen Einsatz und den Erfolg der Missionen von HawkEye 360 sorgen und letztendlich die Grenzen der weltraumgestützten Informationsdienste verschieben werden."

Über Exolaunch

Exolaunch (Deutschland, USA) ist ein globaler Marktführer bei Technologien für die Missionsintegration und den Einsatz. Mit einem Jahrzehnt Flugerfahrung und bis dato über 390 im Rahmen von 27 Missionen gestarteten Satelliten nutzt Exolaunch das Wissen der Branche, um einsatzfähige Lösungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen und sich an Markttrends anpassen lassen. Exolaunch erfüllt Verträge für Branchenführer, die innovativsten Start-ups der Welt, Forschungsinstitutionen, Regierungsorganisationen und internationale Raumfahrtbehörden. Das Unternehmen entwickelt und fertigt eigene flugerprobte und branchenführende Trennsysteme für Kleinsatelliten mit dem am schnellsten wachsenden Erbe auf dem Markt. Exolaunch fördert die sichere, nachhaltige und verantwortungsvolle Nutzung des Weltraums und setzt sich dafür ein, den Weltraum allen zugänglich zu machen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.exolaunch.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an media@exolaunch.com

Über HawkEye 360

HawkEye 360, ein führendes Unternehmen im Bereich der Verteidigungstechnologie, liefert durch modernste RF-Geodaten unübertroffene Einblicke in menschliche Aktivitäten und situationsbezogene Trends. Unsere weltraumgestützte Technologie erfasst, charakterisiert und geolokalisiert zuverlässig RF-Signale und ermöglicht Analysten die Identifizierung verdächtiger Bewegungen, die Verfolgung potenzieller Bedrohungen und die Aufdeckung verborgener Schifffahrtsaktivitäten. Durch den schnellen Zugriff auf wichtige Ereignisse und Verhaltensmuster verbessern die RF-Daten und -Analysen von HawkEye 360 die Frühwarnfähigkeiten und unterstützen Entscheidungsträger auf der ganzen Welt. Unsere Firmenzentrale liegt in Herndon, Virginia. Wir definierten den Bereich der Geoinformationslösungen ständig neu.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.he360.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an stacey.bruzzese@he360.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240410080344/de/

Contacts:

Exolaunch

media@exolaunch.com

HawkEye 360

stacey.bruzzese@he360.com