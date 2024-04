ReNew ist eines der schnellsten Unternehmen im Bereich der sauberen Energien, das den Meilenstein von 10 GW erreicht hat.

Das Unternehmen ist einer der führenden Solar- und Windenergieproduzenten in Indien und trägt zu etwa 10 Prozent der gesamten indischen EE-Erzeugung bei.

ReNew (das Unternehmen"), eines der größten Unternehmen für saubere Energie weltweit, gab am Mittwoch bekannt, dass es im Geschäftsjahr 24 den Bau von 1,94 GW an EE-Anlagen abgeschlossen hat, womit die kumulierte Kapazität des Unternehmens auf über 10 GW gestiegen ist. Unter Berücksichtigung der verkauften Anlagen beläuft sich die umsatzwirksame Kapazität des Unternehmens bis zum 31. März 2024 auf 9,52 GW. Das Unternehmen hat im GJ24 zusätzlich 1.174 MW an Solarenergie und 768 MW an Windenergie gebaut. Dies ist einer der höchsten Kapazitätszuwächse bei der Windenergie unter allen indischen Unternehmen in einem einzigen Jahr.

Im GJ24 trug ReNew rund 10 Prozent zur gesamten indischen Solar- und Windenergieerzeugung bei. Das Unternehmen verfügt über das größte Windportfolio Indiens mit 4,7 GW, was 10,5 Prozent der gesamten indischen Windenergiekapazität entspricht. Von 2023-24 hat ReNew Auktionen zur Lieferung von 4,8 GW (PPA) EE-Kapazität gewonnen, was 10,1 Prozent der Gesamtkapazität entspricht, für die im Laufe des Jahres Ausschreibungen durchgeführt wurden. Dies würde es dem Unternehmen ermöglichen, sein EE-Portfolio bis 2027/28 auf 20 GW zu verdoppeln.

ReNew ist mit über 150 Standorten für erneuerbare Energien in 10 indischen Bundesstaaten landesweit präsent und beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter. Dank seines ausgewogenen Portfolios aus Solar- und Windenergie gehört das Unternehmen zu den zehn größten Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien weltweit (ohne China). Durch die Herstellung von Solarmodulen und -zellen hat es auch eine Rückwärtsintegration erreicht. Das B2B-Geschäft von ReNew hat namhafte Kunden wie Amazon, Microsoft, Toyota, Suzuki, Ultratech Cement und DCM Shriram.

Die Expansionspläne von ReNew werden von seinen starken Fundamentaldaten angetrieben. Zum 31. Dezember 2023 verfügt das Unternehmen über eine Bilanzsumme von rund 10,6 Mrd. US-Dollar (ca. 88.600 Mio. Rupien) und hat eine hohe Visibilität bei der Finanzierung aktueller und zukünftiger Projekte.

Sumant Sinha, Gründer, Vorsitzender und Chief Executive Officer von ReNew, sagte: "Ich bin unglaublich stolz auf die Arbeit, die wir geleistet haben, um diesen Meilenstein zu erreichen. ReNew steht weiterhin im Mittelpunkt der Transformation Indiens zu einem führenden Unternehmen im Bereich der sauberen Energie und unsere Ambitionen sind jetzt noch größer. Wir werden die Menge an sauberer Energie, die wir erzeugen, in den nächsten Jahren verdoppeln und gleichzeitig unsere Arbeit fortsetzen, um als Unternehmen bis 2040 vollständig kohlenstoffneutral zu sein.

Premierminister Narendra Modi hat die kühne Vision geäußert, die indische Kapazität an erneuerbaren Energien bis zum Ende des Jahrzehnts zu verdreifachen, und wir setzen uns dafür ein, dass Indien zu einem weltweit führenden Land im Bereich der sauberen Energie wird.

Der Ausbau der operativen Kapazitäten des Unternehmens erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Indien das Ziel verfolgt, 500 GW an nicht-fossilen Energiekapazitäten zu erreichen und seine prognostizierten Kohlenstoffemissionen bis 2030 um eine Milliarde Tonnen zu reduzieren.

ReNew wurde 2011 gegründet und ist seither ein Vorreiter in der indischen Branche für erneuerbare Energien. Das Unternehmen begann seine Tätigkeit mit einem 25-MW-Windprojekt in Gujarat und stieg 2014 in den Bereich Solarenergie ein. ReNew war das erste Unternehmen für saubere Energien, das 2016 die Betriebskapazität von 1 GW überschritt und diese im darauffolgenden Jahr auf 2 GW verdoppelte. 2019 war ReNew das erste indische Unternehmen für erneuerbare Energien, das den Meilenstein von 5 GW erreichte. Das Unternehmen wurde 2021 mit einer Unternehmensbewertung von über 8 Milliarden US-Dollar an der Nasdaq notiert. Die Gesamtkapazität des Unternehmens lag damals bei über 6 GW. Im Geschäftsjahr 2023-24 baute ReNew 1,94 GW zusätzlich, eine der größten Kapazitätserweiterungen in einem Jahr.

Das Unternehmen hat in den letzten zehn Jahren eine wichtige Rolle bei der Ökologisierung der indischen Wirtschaft gespielt. Mit einer Kapazität von fast 10 GW wird ReNew 21 Milliarden Einheiten sauberen Strom erzeugen genug, um 5,9 Millionen Haushalte zu versorgen und jährlich 17 Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden. In den vergangenen sieben Jahren hat ReNew dazu beigetragen, rund 72 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen zu vermeiden.

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen arbeitet ReNew eng mit den Gemeinden zusammen, um an der Basis positive Auswirkungen zu erzielen, und hat in den letzten drei Jahren durch den Einsatz von Reinigungsrobotern für Solarmodule über 600 Millionen Liter Wasser eingespart. Von den sozialen Initiativen des Unternehmens haben mehr als 1 Million Menschen in ganz Indien profitiert.

ReNew hat auch bei der Einführung von Technologien der Vierten Industriellen Revolution eine Vorreiterrolle übernommen. Das Unternehmen hat in seinem gesamten Solar- und Windportfolio fortschrittliche Analyseverfahren eingesetzt, um die Anlagenleistung um 35 Prozent zu verbessern.

ReNew hat bedeutende internationale Anerkennung für seine Arbeit erhalten. So wurde das Unternehmen von MIT Technology Review in die globale Liste der 15 wichtigsten Climate Tech Companies to Watch für 2023 aufgenommen, zweimal vom Weltwirtschaftsforum als Teil seines Global Lighthouse Network anerkannt und auf der COP28 der Vereinten Nationen zum Energy Transition Changemaker erklärt.

