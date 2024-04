Rangliste von CNESA im ersten Jahr von Hithium auf dem Weltmarkt erreicht

Unternehmen gehört zu den 5 größten BESS-Herstellern bei den Zelllieferungen insgesamt

In einer neuen Analyse der China Energy Storage Alliance (CNESA) über die Auslieferungen von stationären Energiespeichern im Jahr 2023 wurde Hithium zu den fünf größten Batterieherstellern in Bezug auf die ausgelieferten Energiespeicherprodukte gezählt. Darüber hinaus wurde das Unternehmen von der ESSA als Nr. 2 für Energieversorgungsprojekte in seinem Heimatmarkt China eingestuft. Hithium wurde 2019 gegründet und konzentriert sich ausschließlich auf stationäre Batterien. Die ersten Produkte wurden 2022 ausgeliefert. Das Unternehmen trat 2023 in den globalen Energiespeichermarkt ein und kletterte innerhalb seines ersten Jahres auf der Weltbühne auf den fünften Platz in der Rangliste.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240410956990/de/

Hithium ranks in 2023's Top 5 for global BESS shipments (Photo: Business Wire)

Rankings bestätigen die "Just BESS"-Strategie von Hithium

"Diese neuen Rankings zeigen, dass wir in der Lage waren, die Art von Qualität, Sicherheit und Innovation zu liefern, die unsere Partner brauchen, und so ihr Vertrauen in unserem ersten Jahr auf dem globalen Markt zu gewinnen. Wir sind sehr stolz auf diese Leistung und das in unserem zweiten Jahr der Auslieferung von Batterieprodukten", sagte Jason Wang, CEO und Mitbegründer von Hithium. "Die Ergebnisse von 2023 bestätigen auch unsere Strategie, uns ausschließlich auf stationäre Energiespeicher zu konzentrieren und schnell in den globalen Markt einzutreten. Die Spezialisierung ermöglicht es uns, alle unsere Ressourcen in dieses eine Segment zu stecken, das für die Energiewende auf der ganzen Welt so wichtig ist."

Hithium hat nun insgesamt mehr als 20 GWh ausgeliefert, nachdem es die Kapazität und die Anzahl der Projekte, die es zwischen 2022 und 2023 geliefert hat, verdreifacht hat. Gleichzeitig hat das Unternehmen seine Produktionskapazitäten ausgebaut und im Dezember die Fertigstellung der ersten Stufe einer hochautomatisierten neuen Anlage in Chongqing bekannt gegeben.

Technologischer Fokus auf die Reduzierung der LCOS durch längere Produktlebensdauer und niedrigere Projektkosten

Zu den technologischen Errungenschaften des Unternehmens gehört die neue 314Ah-Zelle mit einer Lebensdauer von 11.000 Zyklen. Dazu gehört auch der 5MWh Hithium "8Block"-Behälter mit einem neuartigen mechanischen Design, das den Energiedurchsatz über die Lebensdauer des Produkts um bis zu 25 erhöht und Projektentwicklern hilft, CAPEX einzusparen, z. B. durch eine Reduzierung der Grundstückskosten um bis zu 20 %.

Über HiTHIUM

HiTIHUM wurde 2019 gegründet und ist ein führender Hersteller von qualitativ hochwertigen stationären Energiespeicherprodukten für Versorgungsunternehmen sowie für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Mit vier verschiedenen F&E-Zentren und mehreren "intelligenten" Produktionsstätten umfassen die Innovationen von HiTHIUM bahnbrechende Sicherheitsverbesserungen seiner Lithium-Ionen-Batterien sowie eine Verlängerung der Lebensdauer. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung seiner Gründer und hochrangigen Führungskräfte in diesem Bereich nutzt HiTHIUM seine Spezialisierung auf BESS, um Partnern und Kunden einzigartige Fortschritte bei der Energiespeicherung zu bieten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Xiamen, China, mit weiteren Standorten in Shenzhen, Chongqing, München, Dubai und Kalifornien. HiTHIUM hat 20+ GWh an Batteriekapazität ausgeliefert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240410956990/de/

Contacts:

chloe.chen@hithium.cn