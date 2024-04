Eigentlich hätten 2030 schon 1,5 Millionen Menschen in der saudischen Megastadt The Line wohnen sollen. Jetzt sind die ursprünglichen Pläne massiv zusammengestrichen und erste Arbeiter:innen gekündigt worden. Der Grund dafür ist einfach. Erst vor wenigen Wochen hatte ein Video Fortschritte beim Bau der geplanten Megastadt The Line gezeigt. Woche für Woche würden auf der größten Baustelle der Welt Millionen Kubikmeter Sand beziehungsweise Erde und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...