Sintavia, LLC, der weltweit erste Hersteller volldigitaler Komponenten der Luft- und Raumfahrtindustrie, gab heute seine größte Einzelerweiterung der Anlagen und Ausstattung seit 2019 bekannt. Die 25-Millionen-US-Dollar-Investition beinhaltet zusätzlichen modernen Fertigungsraum, Großformatdrucker, Großformat-Nachbearbeitungsgeräte und Komponentenprüfgeräte. Aufgrund dieser Investition wird Sintavia in der Lage sein, die Nachfrage aus den Programmen, mit denen das Unternehmen das US-Verteidigungsministerium für den Rest dieses Jahrzehnts unterstützt, zu decken.

"Bei einem Ausblick auf die nächsten Jahre wurde deutlich, dass wir die Investitionen heute tätigen müssen, um die Nachfrage unserer Kunden von morgen zu unterstützen", so Brian Neff, Gründer und CEO von Sintavia. "Als der weltweit erste Lieferant volldigitaler Komponenten der Luft- und Raumfahrtindustrie befindet sich Sintavia in einer einzigartigen Position, um die Grenzen des Machbaren in Bezug auf Design und Herstellung der Luft- und Raumfahrtkomponenten der nächsten Generation entlang dem digitalen roten Faden verschieben zu können. Aber um dies erfolgreich zu bewältigen, muss man zunächst über die richtigen Einrichtungen, die richtige Hardware und Software an Ort und Stelle verfügen. Genau dies verwirklichen wir heute, um unsere Kunden und ihre kritischen Programme zu unterstützen."

Ein Hauptschwerpunkt der neuen Erweiterung wird die kontinuierliche Gestaltung und Entwicklung von Hochleistungs-Thermodynamikkomponenten sein, insbesondere von Wärmetauschern für die Luft- und Raumfahrt. Die Wärmetauscher von Sintavia, die mithilfe additiv gestalteter dreifach-periodischer minimaler Oberflächenstrukturen aktiviert werden, zeigen eine verbesserte Wärmeabweisung mit vergleichbaren Durchflussraten und im Vergleich zu traditionellen Versionen. Darüber hinaus führt die Realisierung eines vollständigen Digital Thread zu einem Produktionsertrag von nahezu 100% und ist somit um ein Mehrfaches höher als die Fertigungsausbeute, die oftmals von Herstellern traditioneller Wärmetauscher erzielt wird.

Im Rahmen der Erweiterung unterzeichnete Sintavia einen langfristigen Pachtvertrag für weitere 2323 Quadratmeter (25.000 Quadratfuß)an Produktionsfläche, die an den bestehenden Hauptsitz des Unternehmens angrenzt und zum Drucken, zur Nachbearbeitung und Materialprüfung eingesetzt wird. Zu den in der Erweiterung enthaltenen neuen Ausrüstungsgegenständen gehören der zweite SLM NXG XII 600 von Sintavia, ein dritter AMCM M4K-4, ein zweiter CT Scanner (450 kV), ein zweiter großer Luftofen, eine Kaltfließprüfmaschine, ein Schock- und Vibrationstisch, ein Druckzyklusprüfgerät, akustische Prüfgeräte, mehrere zusätzliche 5-Achsen-CNC-Maschinen, mehrere zusätzliche Ermüdungsvorrichtungen und mehrere weitere Poliermaschinen. Wie bereits im letzten Oktober angekündigt ist Sintavia auch nordamerikanischer Erstkunde für den AMCM M8K-K, den weltweit größten industriell realisierbaren Laser-Pulverbettfusionsdrucker mit einem beeindruckenden Volumen von 1,07 Kubikmeter (38 Kubikfuß)

Die Erweiterung wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen sein.

Sintavia ist der weltweit erste Hersteller volldigitaler Komponenten der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Als Gründungsmitglied der Additive Manufacturer Green Trade Association hält Sintavia die höchsten Qualitätsstandards der Branche ein und ist mehrfach zertifiziert, unter anderem durch das Nadcap-Programm und andere Organisationen im Bereich Luft- und Raumfahrt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sintavia.com.

