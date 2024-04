Expereo, das global führende intelligente Internetunternehmen, das Menschen, Orte und Dinge überall verbindet, hat heute die Ernennung von Ben Elms zum Chief Executive Officer und Irwin Fouwels zum Executive Chairman bekannt gegeben. Beide werden ihr neues Amt am 1. Mai2024 antreten.

Mit diesem strategischen Zug will Expereo nachhaltig sein Wachstum vorantreiben und weiterhin Innovation und Kundenerfolg ausbauen. Elms und Fouwels haben Erfahrungen in den Bereichen Telekommunikation und Technologie gesammelt und können darauf in ihren neuen Positionen im Unternehmen zurückgreifen.

Als CEO wird Ben Elms dafür verantwortlich sein, die strategische Vision des Unternehmens weiterzuentwickeln, die operative Effizienz zu verbessern und Innovationen anzuregen, um so den Bedürfnissen der globalen Kunden von Expereo gerecht zu werden. Er bringt mehr als 25 Jahre an Erfahrung mit und hatte zuvor in bekannten Unternehmen Führungspositionen inne, wie zum Beispiel CEO von Vodafone Global Enterprise Business. Dabei hatte er mit Kunden aus der ganzen Welt zu tun.

Seit er 2022 als Chief Revenue Officer die Tätigkeit im Unternehmen aufnahm, hat Elms erfolgreich mehrere Initiativen, wie die digitale Kundenplattform expereoOne von Expereo betreut und deren direkte Go-to-Market-Strategie vorangetrieben. So wurde Expereo global als führend angesehen, wenn es um einzigartige Transformationen zum Nutzen der Kunden geht dank eines globalen Unternehmensnetzwerks und der Lösungen für den Zugang zur Cloud. Im ersten Quartal dieses Jahres hat Expereo sein Enhanced Internet auf den Markt gebracht. Dieses optimiert global die Leistung von Cloud-Anwendungen dank einer eigenen KI-unterstützten Plattform für die Routingoptimierung. Da Elms einen soliden Hintergrund in IoT und Mobilität mitbringt, hat er darüber hinaus die verwalteten globalen Konnektivitätslösungen um Fixed Wireless Access und Low Orbit Satellite erweitert.

Elms kommentierte: "Ich fühle mich geehrt, Expereo in der kommenden spannenden innovativen Wachstumsphase leiten zu dürfen. Expereo hat sich als globaler Führer für internetbasierte Konnektivitätslösungen etabliert und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team, um unseren Erfolg zu steigern und unseren Unternehmens- und Wholesale-Kunden Mehrwert zu bieten. Wir sind in der Branche als exzellentes Unternehmen bekannt. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit Irwin als Executive Chairman. Das gesamte Team wird unsere Chancen wahrnehmen, unsere Marktpräsenz weiter ausbauen und Innovationen vorantreiben. Zu diesem Zweck werden wir zunehmend KI einsetzen und dem Motto von Expereo "faster to the future" gerecht werden."

Fouwels, der die Position des Executive Chairman übernehmen wird, ist ein strategischer Kopf mit einer Passion für Innovation. Er hat maßgeblich zum Erfolg von Expereo beigetragen. Als CEO von Expereo hat er sein Unternehmen im vergangenen Jahrzehnt zum weltweit führenden Internetunternehmen gemacht, das eine unvergleichliche Internetleistung erbringt. Darüber hinaus hat er Expereo durch mehrere Investorrunden geführt und einige Akquisitionen getätigt und dabei starke finanzielle Ergebnisse und hohe Renditen erwirtschaftet.

Fouwels kommentierte: "Es war ein Privileg, im vergangenen Jahrzehnt mit dem globalen Team von Expereo und den Investoren zusammenzuarbeiten. Wir konnten unseren Kunden in einem dynamischen Technologie- und Telekommunikationsumfeld einzigartige Werte bieten. Wir haben Pionierleistungen zur Verbesserung der Architektur von globalen Netzwerken und Anwendungen erbracht und die Flexibilität des Internets ausgenutzt ohne dabei die Leistung und die Sicherheit zu schmälern. Und das überall auf der Welt und mit jeder Zugangstechnologie.

In den vergangenen zwei Jahren hat Ben als CRO unser Wachstum unglaublich beschleunigt, unser Go to Market in Direct Enterprise gestärkt und dabei die Skalierbarkeit im gesamten Unternehmen sichergestellt. Die Automatisierung und Transformation wurden vorangetrieben und Expereo hat seine Markenbekanntheit ausgebaut. Ben hat expereoOne zu einer kundenfreundlichen Plattform gemacht, die das fragmentierte globale Internet in ein übersichtliches System verwandelt, das sich mit einem Touch steuern lässt. Viele global agierende multinationale Unternehmen arbeiten nun damit. Ben hat auch außergewöhnliche neue Talente angeworben und so das Team noch mehr gestärkt. Das ist eine gute Grundlage für weiteres Wachstum und gute Finanzergebnisse. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ben und ich werde zusammen mit ihm weiterhin die Strategie entwickeln und das Führungsteam unterstützen".

Unter der gemeinsamen Führung von Elms und Fouwels kann das Wachstum von Expereo aufgrund von deren Branchenkenntnis und erwiesenen Erfolgen beschleunigt werden. Kunden und Partner dürfen einen außergewöhnlichen Mehrwert erwarten.

Über Expereo

Expereo ist das weltweit führende intelligente Internetunternehmen, das Menschen, Orte und Dinge überall verbindet. Zu den Lösungen gehören Global Internet, SD-WAN/SASE und Enhanced Internet. Expereo ist weltweit tätig und ist der vertrauenswürdige Partner von 60 der Fortune 500-Unternehmen. Es betreibt Unternehmens- und staatliche Sites in mehr als 190 Ländern und kann Verbindungen zu allen Orten auf der Welt herstellen. Dabei arbeitet das Unternehmen mit mehr als 2.300 Partnern zusammen, um den Kunden zu einer höheren Produktivität zu verhelfen und deren Netzwerke und Cloud-Dienste produktiver zu machen. Dabei wird die Agilität, Flexibilität und der Wert des Internets genutzt, wodurch die Netzwerke eine optimale Leistung erbringen.

Im Februar 2021 wurde Expereo von Vitruvian Partners erworben, die eine Mehrheit der Aktien von Seven2 erwarben.

