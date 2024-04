Dieser 10 Millionen Dollar Solana Meme Coin könnte im April um 2.600 % steigen

Der Solana-Kurs hat in den letzten Tagen einen Einbruch erlebt und von der 200 Dollar Marke ist SOL inzwischen wieder weit entfernt. Darunter haben auch erfolgreiche Projekte auf der Highspeed Blockchain gelitten. Neben JUP - dem Token der Jupiter Exchange - sind auch Wormhole und die Meme Coins Dogwifhat, BONK und viele weitere eingebrochen. Das Ende der Meme Coin Season bedeutet das aber keineswegs. WIF erholt sich meist genauso schnell wieder, wie er steigt und mit Slothana könnte bereits der nächste Milliarden Dollar Meme Coin auf den Markt kommen. Zwar haben die Entwickler noch kein Launch Date bekannt gegeben, allerdings könnte es schon im April soweit sein, wobei einige Analysten von einer Kursexplosion beim Start ausgehen.

Wird Slothana der nächste Book of Meme?

Book of Meme (BOME) hat einen Hype um Solana-basierte Meme Coins ausgelöst, die nach einem kurzen Vorverkauf an einer DEX gelistet werden. Wer den Meme Coin Markt im Solana-Ökosystem in den letzten Wochen mitverfolgt hat, ist auch am Erfolg von BOME nicht vorbei gekommen. Nach dem Initial Coin Offering (ICO) von 24 Stunden wurde der Coin an den Kryptobörsen gelistet und hat innerhalb von zwei Tagen die Milliarden Dollar Marke überschritten. Käufer aus dem Presale konnten ihr Kapital damit in 48 Stunden mehr als verhundertfachen. Book of Meme war dabei nicht der Einzige, dem ein solcher Erfolg gelungen ist. Ähnlich hat es sich danach bei SLERF verhalten und nun wird erwartet, dass Slothana der nächste Megaerfolg werden könnten.

Jetzt Slothana Website besuchen.

(Slothana ICO - Quelle: Slothana Website)

Zwei Wochen ist es her, dass die Entwickler den $SLOTH-Vorverkauf angekündigt haben und in dieser kurzen Zeit haben Interessenten bereits Token im Wert von mehr als 10 Millionen Dollar gekauft. Das macht schnell deutlich, dass es sich hier tatsächlich um einen Milliarden Dollar Meme Coin handeln könnte. Um am Vorverkauf teilzunehmen, können Interessenten SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden, oder direkt das Widget auf der Seite nutzen. Wichtig ist, dass die SOL von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom gesendet werden, da die $SLOTH-Token dann beim Launch per Airdrop an die Käufer geschickt werden. Wer SOL direkt von einer Kryptobörse sendet, kann den Airdrop nicht empfangen.

Jetzt SLOTH kaufen.

Sind die Macher von SMOG involviert?

Einer der Gründe, warum erwartet wird, dass es sich bei Slothana um den nächsten x50 - x100 Coin handeln könnte, ist die Tatsache, dass direkt unter dem ersten Tweet von Slothana der offizielle X-Account von SMOG kommentiert hat. Seitdem wird spekuliert, ob die Macher auch bei $SLOTH ihre Finger im Spiel haben könnten. SMOG ist innerhalb weniger Tage auf eine Marktkapitalisierung von 300 Millionen Dollar gestiegen und hat frühen Käufern eine Rendite von mehr als 6.000 % ermöglicht.

To the moon - SMOG (@SMOGToken) March 26, 2024

Egal ob sich eine Kooperation anbahnt, oder die Entwickler von SMOG tatsächlich die Finger im Spiel haben, die Tatsache, dass SMOG direkt beim Start unter einem Slothana Tweet kommentiert hat, zeigt zumindest, dass die $SLOTH-Herausgeber gut in der Kryptoszene vernetzt sind, was sich gerade beim Launch eines Meme Coins als äußerst nützlich erweisen kann. Reichweite ist bekanntlich das Wichtigste, um einen Meme Coin Kurs explodieren zu lassen und davon hat Slothana schon zwei Wochen nach Ankündigung des Vorverkaufs viel. Die Chancen, dass es sich bei $SLOTH um den nächsten Meme Coin im Solana-Ökosystem handelt, der Renditen von tausenden Prozent bringt, stehen also nicht schlecht.

Jetzt $SLOTH im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.