+ 400 % Rallye voraus? Experten erwarten Kursexplosion bei Dogecoin

Der Kryptomarkt zeigt eine überraschend schnelle Erholung von den jüngsten US-Inflationsdaten. Nach einem zwischenzeitlichen Fall des Bitcoin-Preises unter 68.000 Dollar, der auch die meisten Altcoins belastete, ist bereits eine Aufwärtsbewegung zu verzeichnen. Dogecoin, einer der Top 10 Coins, ist in seiner Kursentwicklung zwar eng mit Bitcoin verbunden, hat jedoch in der jüngsten Vergangenheit die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung häufig übertroffen. Nun erwarten Experten eine Kursexplosion auf ein neues Allzeithoch.

Dogecoin gewinnt an Dynamik

Obwohl Dogecoin sich nicht vollständig von Bitcoins Kursentwicklung lösen kann, zeigte der Meme Coin in den Korrekturphasen 2021 und 2022 mehr Resilienz als viele andere Altcoins. Dafür blieb DOGE im letzten Jahr zurück, als andere Kryptowährungen bedeutende Zuwächse verzeichneten. Heuer gehört DOGE mit einem Plus von mehr als 100 % aber zu den großen Gewinnern. Laut Experten soll hier auch noch lange nicht Schluss sein.

In diesem Jahr hat sich der Kurs von DOGE bereits verdoppelt, was ihn zur bestperformenden Kryptowährung unter den Top 10 macht, sogar vor BNB, der mit einem Anstieg von über 90% auch zu den Gewinnern in diesem Jahr gehört, während Bitcoin und Ethereum jeweils um etwa 50% gestiegen sind. Die derzeitige Dynamik von Dogecoin könnte jedoch nur der Anfang sein. Viele Experten prognostizieren, dass das bisherige Rekordhoch von 0,7376 Dollar in diesem Bullenmarkt übertroffen wird.

Einige gehen sogar davon aus, dass der Anstieg auf 1 Dollar erst der Anfang sein könnte und auch die 2 Dollar Marke ein denkbares Kursziel wäre. Ob es dazu kommt, hängt in erster Linie von der Performance des gesamten digitalen Währungsmarktes ab. Sollten die bullishen Bitcoin-Prognosen eintreten, laut denen ein Bitcoin bis Ende nächsten Jahres mehrere hunderttausend Dollar kosten soll, wäre auch ein DOGE-Anstieg auf über einen Dollar denkbar.

Meme Coin Saison

Dogecoin kann sich trotz seiner Vielzahl von Anwendungsfällen und langjährigen Präsenz in den Top 10 nicht vollständig vom Image eines Meme Coins lösen. Das ist jedoch nicht zwingend ein Nachteil. DOGE zieht Vorteile sowohl aus positiven Entwicklungen innerhalb seines Ökosystems, wie der potenziellen Integration als Zahlungsoption auf X, über die bereits gemutmaßt wird, als auch aus der derzeitigen Meme Coin Saison. In diesem Jahr zählen Meme Coins zu den großen Gewinnern am Kryptomarkt. FLOKI, Book of Meme und Dogwifhat haben heuer bereits die Milliarden Dollar Marke übertroffen, und das Jahr ist noch lang.

(Top Meme Coins nach Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

Renditen im Bereich von mehreren hundert Prozent sind bei vielen Token bereits Realität. Investoren sollten jedoch bedenken, dass bei einer Marktkapitalisierung von fast 30 Milliarden Dollar Renditen im Bereich von Tausenden Prozent für DOGE unwahrscheinlich sind. Daher gibt es inzwischen auch viele Alternativen auf dem Markt, die höhere Gewinne als Dogecoin bringen können. Aktuell deutet beispielsweise alles beim neuen DOGEVERSE auf eine bevorstehende Kursexplosion hin.

Ist Dogeverse die klügere Investition?

Dogeverse ist ein frischer Meme Coin, der zwar die Marktkapitalisierung von DOGE nicht erreichen mag, jedoch signifikant höhere Renditen einbringen könnte. Die Tage, an denen mit DOGE Gewinne im vierstelligen Prozentbereich möglich waren, sind passé. Im Gegensatz dazu steht Dogeverse kurz vor seiner Markteinführung und könnte seinen Wert unmittelbar nach dem Launch vervielfachen. Der ambitionierte Plan der Entwickler wird durch den Launch des Tokens auf allen wichtigen Blockchains wie Ethereum, Solana, Avalanche, Polygon, BSC und Base unterstrichen.

(Dogeverse Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Webseite)

Bereits zwei Tage nach Beginn des Vorverkaufs wurden Token im Wert von über einer Million Dollar abgesetzt, obwohl Dogeverse noch nicht einmal an den Börsen gelistet ist. Der Launch auf mehreren Blockchains macht den Meme Coin einer breiten Masse zugänglich, und die starke Nachfrage in einer so frühen Phase lässt auf eine baldige Kursrallye nach dem Börsenstart schließen.

Während des Vorverkaufs erhöht sich der Preis bereits in mehreren Schritten, was frühzeitigen Investoren Buchgewinne noch vor dem offiziellen Launch sichert. Die $DOGEVERSE-Token kommen zudem mit einer Staking-Option daher, bei der die jährliche Rendite (APY) von der Größe des Staking-Pools abhängt, was besonders frühzeitige Käufer belohnt. Da die gestakten Token für eine Woche nach dem Börsenlisting gesperrt bleiben, wird das Angebot zusätzlich verknappt, was die Wahrscheinlichkeit eines erheblichen Kursanstiegs weiter erhöht.

