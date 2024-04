Welche Kryptowährung wird explodieren? 5 Gründe für neuen Meme-Coin

Nach den US-Inflationszahlen erleben wir am Markt einen deutlichen Rücksetzer. Nicht nur am Aktienmarkt positionieren sich die Trader eher risikoavers, nachdem die Inflationszahlen heißer als erwartet ausfielen. Auch am Kryptomarkt gab es erneut einen deutlichen Rücksetzer, der den Bitcoin Kurs wieder unter 70.000 US-Dollar drückte. Hier könnte nun jedoch erneut eine Einstiegschance gegeben sein. Zugleich gab es zuletzt bei Meme-Coins weiterhin ein stark bullisches Sentiment.

Werfen wir einen Blick auf die Top 100 des Kryptomarkts sehen wir eine 2024 deutlich gestiegene Anzahl an Meme-Coins.

Viele dieser Spaßwährungen haben jedoch zweifelsfrei den Großteil ihrer Erfolgsgeschichte bereits hinter sich, zumindest in puncto Performance. Derweil bieten neue Meme-Coins immer noch große Chancen.

Wir haben fünf Gründe, warum der neue Meme-Coin Dogeverse (DOGEVERSE) jetzt die beste Wahl sein könnte.

Meme-Coins hypen weiter

Anfang 2024 konnten wir bereits eine relative Stärke bei Meme-Coins feststellen, da der Markt insgesamt bullischer wurde und Anleger zunehmend risikofreudiger agierten. Dieses Klima führte zu einem verstärkten Interesse an Outperformance mit Investments in Meme-Coins. Meme-Coins haben sich als unverzichtbarer Bestandteil des Kryptomarkts etabliert und tragen dazu bei, Tausende neuer Nutzer anzuziehen. Die Zugänglichkeit und der Reiz, potenziell schnell reich zu werden, machen sie besonders attraktiv.

Dogeverse nutzt diese Marktdynamik auf innovative Weise, indem es Zugang und Liquidität über verschiedene Blockchain-Netzwerke hinweg bietet. Diese Flexibilität und erweiterte Funktionalität machen das Investieren in Meme-Coins nicht nur einfacher, sondern auch potenziell viel profitabler. Zugleich ist das Timing für den Start von Dogeverse schlichtweg vielversprechend. Mit einem Raising Capital von über 1 Mio. US-Dollar in zwei Tagen ist der Auftakt gelungen.

Multichain als Gamechanger

Der Multichain-Ansatz von Dogeverse bietet zugleich signifikantes Potenzial für 2024, da dieser es dem Meme-Coin ermöglicht, Liquidität aus verschiedenen Blockchain-Ökosystemen zu ziehen. Diese Strategie erweitert nicht nur die Zugänglichkeit und den Pool potenzieller Käufer über verschiedene Plattformen hinweg - von Ethereum über BNB Smart Chain bis hin zu Avalanche. Zugleich gibt es geplante Erweiterungen auf Solana und Base, die eine größere Handelsaktivität und mehr Volumen generieren. Die breite Präsenz auf mehreren Blockchains verstärkt die Marktdurchdringung und verbessert die Attraktivität von Dogeverse als Investition.

Die Möglichkeit von Dogeverse, gleichzeitig auf mehreren Blockchain-Plattformen zu agieren, hebt das Projekt von anderen Meme-Coins ab und könnte seine Attraktivität zusätzlich steigern. Derzeit ist Dogeverse bereits auf etablierten Blockchains wie Ethereum, Avalanche, BNB Smart Chain und Polygon präsent - nur zwei Tage nach dem Launch.

Diese Vielseitigkeit ermöglicht es Dogeverse, eine breite Basis an Nutzern anzusprechen und verbessert gleichzeitig die Integration in unterschiedliche DeFi-Ökosysteme. Durch den Einsatz auf mehreren Plattformen kann Dogeverse effektiv Netzwerkeffekte nutzen, was zu einer erhöhten Nachfrage führt. Die Multi-Chain-Fähigkeit positioniert Dogeverse strategisch als eine expansive Option im zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeld.

Dogeverse startet vor Doge-Day

Der Dogecoin-Day, der jährlich am 20. April stattfindet, ist der Dogecoin-Community gewidmet. Dieses Datum wurde gewählt, da es im Amerikanischen als 4/20 geschrieben wird, was eine Anspielung auf den Cannabis-Kult ist und mit der humorvollen und entspannten Kultur von Dogecoin harmonieren soll. Im Vorfeld und am Tag selbst erleben DOGE und ähnliche Meme-Coins oft eine erhöhte Nachfrage. Viele Anleger und Fans von Dogecoin nutzen diesen Anlass, um ihre Unterstützung zu zeigen.

Der Start des Presales rund zwei Wochen vor dem Dogecoin-Day dürfte damit logisch gewollt sein. Mehr als eine Million US-Dollar in den ersten 24 Stunden offenbaren bereits, dass Dogeverse den Geist der Zeit richtig interpretiert hat.

Über 1000 % Rendite mit Staking

Staking bei Meme-Coins bietet eine reizvolle Möglichkeit, passive Einkommen zu generieren und gleichzeitig das handelbare Angebot zu verknappen. Indem Anleger ihre Coins einsetzen, werden diese temporär aus dem Umlauf genommen, was die Liquidität verringert und potenziell den Preis steigert, wenn die Nachfrage gleich bleibt oder wächst. Dieses Modell verleiht Meme-Coins einen zusätzlichen Nutzen, der über ihren rein humoristischen Wert hinausgeht. Staking fördert nicht nur eine stärkere Bindung und Teilnahme innerhalb der Community, sondern kann auch die Nachfrage nach diesen Coins erhöhen.

Die dynamische Staking-Rendite bei DOGEVERSE wird sich natürlich in den nächsten Tagen drastisch verändern, abhängig davon, wie viele Coins in den Pool eingezahlt werden. Aktuell bietet das Staking jedoch eine außerordentlich hohe Rendite von über 1000 Prozent.

Ambitionierte Roadmap für Dogeverse

Eine detaillierte und ambitionierte Roadmap bei einem Krypto-Presale signalisiert klare Zukunftspläne und feste Ziele, die das Investorenvertrauen stärkt. Diese zeigt das Engagement des Teams, ihre Vision umzusetzen, und hilft zugleich, die Entwicklungsfortschritte zu verfolgen.

Dogeverse zeigt auf der Website die Roadmap in fünf ambitionierten Phasen, die das Potenzial haben, das Projekt nachhaltig zu etablieren und zu fördern.

Phase 1: The Big Bang umfasst das Live-Schalten der Website, das Erstellen des Vertrags und das Etablieren sozialer Kanäle, um eine Grundlage für den Erfolg zu schaffen. Phase 2: Development beinhaltet das Auditieren des Vertrags, den Beginn des Presales und den Aufbau der Community. In Phase 3: Awareness startet die Marketingoffensive und es erfolgen Anmeldungen bei CoinMarketCap und CoinGecko, um Sichtbarkeit als neuer Meme-Coin zu gewinnen. Phase 4: Expansion sieht die ersten DEX-Listings und kontinuierliche Updates vor, während Phase 5: Cosmic Travel auf die ersten Listings an zentralen Exchanges (CEX) und fortlaufende Marketingmaßnahmen setzt. Diese strukturierte und schrittweise Strategie zeigt das Engagement des Teams für Wachstum und Innovation. Der Plan für Dogeverses Erfolg wirkt durchdacht, eine erste Bedingung für Adoption.

Damit scheint der April eine hervorragende Zeit, um sich in einer eigenständigen Due-Diligence näher mit Dogeverse zu beschäftigen. Bei der aktuellen Dynamik dürfte es die nächste Preiserhöhung schon zeitnah geben. Die Chance auf maximale Buchgewinne vor dem Handelsstart gibt es also nur noch kurz.

