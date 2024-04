Die US-Märkte rutschten am Mittwoch ab, nachdem die Inflationsdaten für März höher als erwartet ausgefallen sind. Damit rückt eine Zinssenkung durch die Fed, auf die Anleger hofften, erstmal in weite Ferne. Auch das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung zeigt kann die Anleger nicht beruhigen. Eine überraschend hohe Inflation in den Vereinigten Staaten hat den Investoren an den US-Aktienmärkten am Mittwoch die Stimmung vermiest. Der Dow Jones sackte im Verlauf auf den tiefsten Stand seit acht Wochen ...

