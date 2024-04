OPN-6602 wird voraussichtlich im Sommer 2024 mit einer klinischen Phase-1-Studie bei Multiplem Myelom beginnen

Opna Bio präsentiert auf der Jahrestagung der American Association of Cancer Research vielversprechende präklinische Daten zum Multiplen Myelom mit OPN-6602 und zum malignen Mesotheliom mit OPN-9840, die eine signifikante Hemmung des Tumorwachstums zeigen

Opna Bio, ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Krebstherapeutika konzentriert, präsentierte vielversprechende präklinische Daten zu zwei Programmen, OPN-6602, einem dualen EP300/CBP-Inhibitor bei multiplem Myelom, und OPN-9840, einem oralen, nicht-kovalenten TEAD-Inhibitor bei malignem Mesotheliom und metastasierendem Melanom. Die Daten wurden auf der Jahrestagung der American Association of Cancer Research (AACR) vorgestellt, die vom 5. bis 10. April 2024 in San Diego stattfindet.

OPN-6602 reduzierte das Tumorwachstum in Modellen des Multiplen Myeloms signifikant

OPN-6602 ist ein oral wirksamer, niedermolekularer dualer Inhibitor des E1A-bindenden Proteins p300 (EP300) und des CREB-bindenden Proteins (CBP), der in präklinischen Modellen des Multiplen Myeloms eine starke in-vitro und in-vivo-Antitumoraktivität zeigte. Das Multiple Myelom ist ein aggressiver Blutkrebs, der von bösartigen Plasmazellen im Knochenmark ausgeht.

Signifikante Verringerung des Tumorwachstums als Einzelwirkstoff (71 Tumorwachstumshemmung oder TGI) im OPM-2 Xenotransplantationsmodell für multiple Myelomzellen

Erhöhte Anti-Tumor-Aktivität (>100 TGI) und anhaltende Dauer des Ansprechens in Kombinationsstudien mit Dexamethason, Pomalidomid und Mezigdomid gezeigt

Zeigte Synergie mit Dexamethason und Lenalidomid bei der Wachstumshemmung von MM1.S-Zellen

In OPM-2 Xenograft-Tumoren wurde eine Herabregulierung von Schlüsselfaktoren des Signalwegs des Multiplen Myeloms, einschließlich MYC, IRF4 und MYB nachgewiesen

Eine erste Phase-1-Studie mit OPN-6602 beim Menschen ist für Mitte 2024 bei Patienten mit multiplem Myelom geplant.

"Wir freuen uns, in diesem Sommer mit unserer Phase-1-Studie zu OPN-6602 bei Patienten mit Multiplem Myelom beginnen zu können. Wir werden OPN-6602 zunächst als Monotherapie untersuchen. Die präklinischen Daten sprechen jedoch dafür, den Wirkstoff als Einzelwirkstoff und in Kombination mit Standardtherapien und Myelomtherapien der nächsten Generation zu testen", sagte Jackie Walling, MBChB, PhD, Chief Medical Officer. "Das einzigartige pharmakokinetische Profil des Präparats, insbesondere die hohe c-max und die kurze Halbwertszeit, wird voraussichtlich einen deutlichen Vorteil in der Kombination bieten."

OPN-9840 zeigt als Einzelwirkstoff Wirksamkeit bei malignem Mesotheliom

OPN-9840 ist ein oral einzunehmender, nicht-kovalenter pan-transkriptionaler Enhanced-Associate-Domain (TEAD)-Inhibitor, der in präklinischen Modellen des malignen Mesothelioms eine dosisabhängige und zielgerichtete in-vitro und in-vivo-Wirksamkeit zeigte. Das maligne Mesotheliom ist eine seltene und aggressive Krebsart, die vor allem die Schleimhaut der Lunge oder des Unterleibs befällt. Bei 40 der malignen Mesotheliome führen Mutationen im Neurofibromatose 2 (NF2)-Gen zu einer Dysregulierung des Hippo-Signalwegs und einer erhöhten TEAD-abhängigen Transkription. Diese abweichende Signalübertragung führt letztlich zu verstärktem Tumorwachstum und Resistenz gegenüber Therapien.

Hat das Tumorwachstum in einem Xenograft-Modell mit NF2 -Mutation bei Mäusen mit malignem Mesotheliom signifikant gehemmt (88 bis >100 %). In den Dosisgruppen 15 mg/kg (2/8 Mäuse) und 50 mg/kg (4/8 Mäuse) wurde eine Tumorregression beobachtet.

-Mutation bei Mäusen mit malignem Mesotheliom signifikant gehemmt (88 bis >100 %). In den Dosisgruppen 15 mg/kg (2/8 Mäuse) und 50 mg/kg (4/8 Mäuse) wurde eine Tumorregression beobachtet. OPN-9652, ein Analogon von OPN-9840, zeigte in einer Kombinationsstudie mit Trametinib eine erhöhte Anti-Tumor-Aktivität (134 TGI) und eine synergistische Hemmung nachgeschalteter Zielgene

Zeigte in-vitro keine Zytotoxizität; ist in-vivo gut verträglich und zeigt Potenzial für die Durchdringung der Blut-Hirn-Schranke

Weitere Studien, die im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Labor von Dr. Andrew Aplin an der Thomas Jefferson University vorgestellt wurden, zeigten, dass Opna TEAD-Inhibitoren die BRAF/MEK-Hemmung in Melanom-Modellen verstärken, indem sie auf arzneimittelresistente Persisterzellen abzielen. Dr. Aplin ist Professor für Krebsforschung und stellvertretender Direktor am Jefferson's NCI-designated Sidney Kimmel Cancer Center.

OPN-9840 steht kurz vor dem Beginn der IND-Studien und Opna ist derzeit auf der Suche nach Partnerschaften für die Entwicklung.

Zusammenfassende Informationen

Titel: OPN-6602, a potent dual EP300/CBP bromodomain inhibitor, targets multiple myeloma through concomitant suppression of IRF4 and c-MYC

Abstrakt-Nummer: #660

Datum und Uhrzeit: 7. April 2024; 13:30 bis 17:30 PT

Vortragender: Bernice Matusow, MS

Titel: OPN-9840, a non-covalent potent pan-TEAD inhibitor, exhibits single agent efficacy in preclinical malignant mesothelioma models

Abstrakt-Nummer: #7264

Datum und Uhrzeit: 10. April 2024; 9:00 bis 12:30 PT

Vortragender: Pan-Yu Chen, PhD

Titel: Targeting TAZ-TEAD in minimal residual disease enhances the duration of targeted therapy in melanoma models

Abstrakt-Nummer: #7201

Datum und Uhrzeit: 10. April 2024; 9:00 bis 12:30 PT

Vortragender: Connor Ott, PhD Candidate, Thomas Jefferson University

Über Opna Bio

Opna Bio ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Krebstherapeutika konzentriert. Das breit gefächerte Portfolio des Unternehmens zielt auf verschiedene Krebsursachen ab, darunter ein neuartiges Onkologie-Forschungsprogramm, das sich auf das Fragile-X Mental Retardation Protein (FMRP) konzentriert, sowie eine diversifizierte Pipeline von validierten Onkologieprodukten. Das Opna-Team verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in Bezug auf wissenschaftliche Expertise und kommerzielle Wertschöpfung, da es mehrere von der FDA zugelassene Medikamente auf den Markt gebracht hat. Zusätzlich zu seinem FMRP-Programm, das sich in der Entdeckungsphase befindet, wird Opnas führender klinischer Wirkstoff OPN-6602, ein EP300/CBP-Inhibitor, voraussichtlich noch in diesem Jahr eine klinische Phase-1-Studie bei multiplem Myelom beginnen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte opnabio.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240410139020/de/

Contacts:

Parmveer Singh

Senior Director, Business Development

bd@opnabio.com

Susan Kinkead

susan@kinkeadcomm.com

415-509-3610