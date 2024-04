Beste Meme Coins April: Diese empfehlen die Experten

Bei Memecoins handelt es sich laut den Untersuchungen von CoinGecko zwar um den renditestärksten Kryptosektor im ersten Quartal 2024, dennoch gibt es in diesem Bereich auch viele bösartige Projekte. Deshalb wird auch unter den lustigen Memecoins eine ernste Auswahl notwendig. Zwar wissen eigentlich alle Memetoken-Trader, dass es sich um meist nur Kryptowährungen ohne Geschäftsmodell und mit überdurchschnittlichem Renditepotenzial handelt, jedoch wird die hohe Nachfrage auch von Betrügern missbraucht. Um für immer gesperrte Token und Auszahlungsgebühren von 100 % zu vermeiden, wurden im Folgenden einige der besten seriösen Memecoins ausgesucht, die sich aufgrund einer hohen Nachfrage und innovativen Konzepten auszeichnen.

Dogeverse

Aufgrund der enormen Nachfrage nach Memecoins und deren Performance, die alle anderen Kryptosektoren in diesem Jahr übertroffen hat, haben viele Layer-1s und Layer-2s das Potenzial für ihre Chains erkannt. Dies führte dazu, dass die Liquidität der Memecoin-Investoren auf immer mehr Blockchains verstreut wurde und einige Projekte nicht an ausreichend Finanzmittel gelangen.

Um diese Probleme zu eliminieren, wurde nun der neuen Multi-Chain-Memecoin von Dogeverse erschaffen. Er soll die lästigen Hürden zwischen den einzelnen Blockchains mithilfe sogenannter Tunnel überbrücken. Dabei soll sich mit Dogeverse ein Memecoin erstmalig auf 6 verschiedenen Netzwerken gleichzeitig nutzen lassen. Zu Beginn sind es bereits Ethereum, BNB Smart Chain und Polygon, folgen sollen Solana, Base, Avalanche und weitere.

Aufgrund der verbesserten Kompatibilität lässt sich Dogeverse im Unterschied zu anderen Memecoins in einer Reihe unterschiedlichster Blockchain-Dienste nutzen. Dies steigert nicht nur die Nützlichkeit, sondern ebenso den Wert. Schließlich können somit wesentlich leichter Dogeverse-Kredite und vieles mehr ermöglicht werden.

Am ersten Tag konnte der Presale des Multi-Chain-Memecoins Dogeverse schon mehr als 1,36 Mio. USD erzielen. Gegenwärtig können die Token noch für 0,000291 USD im Vorverkaufsangebot erworben werden. Jedoch sollten Interessierte nicht zu lange warten, da die Verkaufspreise kontinuierlich erhöht werden. Zudem gibt es bereits im Vorverkauf Staking-Belohnungen von großzügigen 812 % pro Jahr. Sollte er Dogecoins ATH erreichen, sind 152.958 % möglich.

Slothana

Das faule Faultier Slothana möchte nicht arbeiten und lieber 420 USD in 420 Mio. USD verwandeln. Für diese Mission beabsichtigt es eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten aufzubauen, um gemeinsam das Ziel zu erreichen. Obwohl Slothana zu Beginn nur über eine Website, ein Bild und eine Solana-Wallet verfügte, konnte er täglich mehr als 1 Mio. USD erzielen.

Die hohe Nachfrage ist unter anderem auf das Erfolgsmodell der fairen Presales zurückzuführen, die sich durch gleich hohe Preise für alle Vorverkaufsinvestoren auszeichnen. Somit werden für alle am ersten Listungstag dieselben Explosionschancen geboten. Aber auch die strategische Wahl von Solana als Blockchain sowie die erwartete Kryptorally dürften weitere Erfolgsfaktoren gewesen sein.

Ein ebenfalls entscheidender Punkt dürfte das hinter Slothana vermutete Team sein. Denn es halten sich Gerüchte, dass es Mitglieder des explosiven Memecoins Smog sein sollen, der nach nur einem Monat um über 27.700 % stieg. Somit können betrügerische Memetoken vermieden und von einem Team von Experten profitiert werden.

Schon jetzt hat Slothana mehr als 10 Mio. USD über den Vorverkauf eingenommen. Daher gibt es nicht mehr viele Coins, welche sich die Anleger im Presale-Angebot von 10.000 SLOTH pro 1 SOL sichern können. Aufgrund der extremen Nachfrage könnte der Vorverkauf bereits in den nächsten Stunden vergriffen sein.

Sponge

Sponge möchte sich von den massenweise erscheinenden sinnlosen Memecoins abgrenzen. Stattdessen soll ein nützliches Projekt nach der Vision von Vitalik Buterin, dem Gründer von Ethereum, vorangetrieben werden. Dafür hat sich das Team den Kryptosektor mit den am meisten aktiven einzigartigen Wallets ausgesucht: Play-to-Earn.

Auf diese Weise machen nicht nur die Memes von Sponge Spaß, sondern auch die Spiele des Projekts. Zu Beginn soll ein Rennspiel entwickelt werden, was aufgrund des Unterangebots am Kryptomarkt eine besonders strategische Wahl darstellt. Somit kann Sponge wesentlich leichter auffallen und sich einen Namen machen.

Für diesen Zweck ist die Kryptowährung auf die Ethereum-Layer-2 Polygon migriert. Denn sie bietet besonders niedrige Gebühren und eine hohe Geschwindigkeit, was sie zu einer hervorragenden Wahl für Blockchain-Games macht. Nun ist Sponge wesentlich zukunftssicherer aufgestellt und kann noch mehr Prozesse über die Blockchain absichern.

Nach nur 2 Monaten konnte Sponge um 280 % zulegen. Ein Grund für die starke Performance liegt in der hohen Staking-Rendite für Investoren, die derzeit 361 % beträgt. Auf diese Weise konnte Sponge seiner Mission gerecht werden, die darin liegt, die Liquidität des Memecoin-Marktes wie ein Schwamm aufzusaugen und für etwas Nützliches zu verwenden. Im Vergleich zu Dogecoin könnte er noch um das 1.049-Fache steigen.

Smog

Der Memecoin Smog ist mit der Mission gegründet worden, um die aus loyalen Auserwählten geschaffene Krypto-Gemeinschaft "The Dragon's Court" aufzubauen. Dieser gemeinschaftliche Bund hat sich der Aufgabe verschworen, dem Memecoin zu einzigartiger Viralität und Reichweite zu verhelfen, um somit die Belohnungen für Unterstützer aus der Drachenhöhle zu steigern.

Dafür wurde eine Plattform erschaffen, auf welcher die mehr als 137.000 Community-Mitglieder tägliche und wöchentliche Aufgaben erfüllen können. Diese sorgen dafür, dass Smog in den Trends, Rankings und auf den Krypto-Websites in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt wird. Somit steigt wiederum tendenziell der Preis, was die Dynamik noch weiter verstärkt.

Nach gerade einmal zwei Monaten verzeichnet Smog aufgrund der großen Loyalität der Gemeinschaft und der Attraktivität des Angebots mehr als 9,3 Mio. erfolgreich abgeschlossene Community-Aufgaben. Ebenso hat er es mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell schon nach einem Monat unter die führenden Memecoins und Top-Solana-Memecoins geschafft.

Obwohl Smog erst vor Kurzem gestartet wurde, hat er schon einen beeindruckenden Kursanstieg von mehr als 8.586 % verzeichnet. Der Memecoin bietet zudem eine hohe Staking-Rendite von 42 % pro Jahr. Interessierte können sich den Coin sogar über die Website mit einem Rabatt in Höhe von 10 % sichern. Sollte er Dogecoin schlagen, sind 51.799 % möglich.

Dogecoin20

Bei Dogecoin20 handelt es sich um einen Memecoin, welcher aus den Entwicklungen und Fehlern seit dem Start von Dogecoin im Jahr 2013 gelernt hat und nun eine optimierte Version des beliebtesten Memecoins aller Zeiten bietet. Sie wurde nicht nur technologisch wesentlich zukunftssicherer aufstellt, sondern schafft auch für die Investoren attraktivere Anreize.

Zuerst einmal wurde das überalterte PoW-Verfahren von Dogecoin durch ein neuartiges und besonders energieeffizientes PoS-Verfahren ersetzt, welches 99,43 % des Stromverbrauchs pro Transaktion einspart. Somit können nicht nur Umwelt und Klima besser geschützt, sondern ebenso mehr Sicherheit bezüglich der zunehmenden PoW-Verbote geboten werden.

Anleger profitieren im Vergleich zu Dogecoin gleich mehrfach. So handelt es sich nicht um eine inflationäre Kryptowährung, sondern einen wertstabileren und streng limitierten Token. Langfristiges Halten wird zudem durch die Staking-Rendite in Höhe von 48 % pro Jahr gefördert. Überdies bietet die niedrige Marktkapitalisierung ein überdurchschnittliches Steigerungspotenzial.

Das überzeugende Vorverkaufsangebot von Dogecoin20 konnte über einen Zeitraum von rund 2 Wochen täglich Coins für rund 1 Mio. USD verkaufen. Auf diese Weise hat der Presale mehr als 10 Mio. USD erzielt, während er vorzeitig ausverkauft wurde. Daher hat sich nun durch die zu spät gekommenen Investoren ein Kaufdruck gebildet, der am ersten Listungstag, am 20. April, für parabolische Kursanstiege sorgen könnte. Kann er das Niveau seines Vorgängers erreichen, entspräche dies einem Gewinn von 289.122 %.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.