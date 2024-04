MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merkel/Trittin:

"Angela Merkel ist eine kluge Frau. Die Ex-Kanzlerin ist sich der Wirkung ihrer Auftritte sehr bewusst. Die Teilnahme an Veranstaltungen ihrer CDU lehnt Merkel seit ihrem Ausscheiden aus der aktiven Politik konsequent ab, auch den Ehrenvorsitz hat sie brüsk ausgeschlagen. Umso bemerkenswerter, dass sie nun, kurz vor der Europawahl, ausgerechnet als Rednerin bei der Verabschiedung des grünen Ober-Fundi Jürgen Trittin auftreten will. Jeder sucht sich seine eigenen Freunde. Diese Freiheit haben sich auch schon andere Alt-Kanzler genommen. Wichtiger als Loyalität der Partei gegenüber, der sie alles verdankt, ist Merkel die Gegnerschaft zu ihrem Nachfolger Friedrich Merz. Die Kälte, mit der sie die Partei behandelt, die sie einst "Mutti" nannte, lässt frösteln. Aber sie sollte die CDU auch in ihrer Überzeugung bestärken, dass es richtig ist, die auf zu vielen Feldern gescheiterte Merkel-Politik für immer hinter sich zu lassen."/yyzz/DP/he