MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Investor für Galeria Karstadt:

"Funktioniert in Zeiten des allgegenwärtigen Internets das Modell Warenhaus noch? Angesichts der dritten Pleite der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof kann man Zweifel haben. Obwohl sich die Häuser zumeist in besten Innenstadtlagen befinden, soll das Geschäftsmodell nicht profitabel sein. Zu Fall gebracht haben die Häuser horrende Ladenmieten, die die Signa-Gruppe ihren Warenhäusern selbst aufgedrückt hatte. Sie lagen bei Beträgen bis zu 30 Prozent des Umsatzes. Die Signa-Gruppe hat sich mit ruinösen Mietpreisen selbst stranguliert. Dieses Geschäftsmodell des einst gefeierten Milliardärs Benko hat der Steuerzahler auch noch mit Millionen Euro gestützt, und die Mitarbeiter mussten zur Rettung ihrer Jobs auf Einkommen verzichten. Und nun bangen sie erneut um ihre Jobs. Dieses Geschäftsmodell hat in den Abgrund geführt. Dies dürfte dem neuen Investor Beetz klar sein. Aber auch, dass Kaufhäuser bei solider Unternehmensführung eine Zukunft haben können."/yyzz/DP/he