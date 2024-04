© Foto: picture alliance/ZUMAPRESS.com/Thiago Prudencio



Auch Spezialsoftwareentwickler Adobe konnte im vergangenen Jahr vom KI-Hype profitieren. In 2024 entwickelt sich die Aktie bislang allerdings schwach. Gibt es Anlass zur Hoffnung oder drohen weitere Verluste?Der Hype um künstliche Intelligenz und die durch sie möglich gemachten Innovationen hat im vergangenen Jahr nicht nur dem Gesamtmarkt, sondern auch einer Vielzahl von Einzelaktien außergewöhnlich hohe Gewinne beschert. Gefragt waren neben Hardware-Aktien wie den Papieren von AMD, Broadcom und Nvidia auch Software-Aktien, denn sowohl in der Entwicklung von Software als auch in der Arbeit mit ihr bietet KI zahlreiche Möglichkeiten. Vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind Als ein solcher …