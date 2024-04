Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

St.Gallen, 11. April 2024

Das Wichtigste zum Jahresabschluss 2023 im Überblick: Kerngeschäft als Basis für Dividendenerhöhung Helvetia erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 Underlying Earnings in der Höhe von CHF 372.5 Mio. (2022: CHF 492.9 Mio.). Das Ergebnis war beeinflusst von aussergewöhnlich hohen Schäden aus Naturkatastrophen und Grossschadenereignissen in der Nicht-Lebensversicherung in der Schweiz und in Europa. Das Lebensversicherungsgeschäft erzielte ein solides Ergebnis leicht über demjenigen des Vorjahres.

Das IFRS-Periodenergebnis betrug CHF 301.3 Mio. (2022: CHF 480.2 Mio.). Im Vergleich zu 2022 fiel der einmalige Gewinn von CHF 87.2 Mio. aus dem Verkauf einer spanischen Lebengesellschaft im Vorjahr weg.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr um 40 Rappen auf CHF 6.30 je Aktie zu erhöhen. Hohe Resilienz dank finanzieller Stärke und Diversifikation In einem herausfordernden Marktumfeld profitierte Helvetia von ihrer robusten Finanzkraft und diversifizierten Geschäftsbasis. Die Rating-Agentur S&P Global Ratings (S&P) bestätigte jüngst ihr Rating von «A+» für Helvetia.

Die Widerstandskraft von Helvetia zeigt sich auch in einer unverändert hervorragenden Kapitalisierung. Die geschätzte SST-Quote betrug per 1. Januar 2024 über 280 Prozent. Mit ihrer Strategie erschliesst Helvetia attraktive Wachstumschancen Helvetia führte ihren selektiven Wachstumskurs mit Fokus auf profitable und kapitaleffiziente Geschäftsfelder erfolgreich fort und steigerte das Geschäftsvolumen währungsbereinigt um 7.2 Prozent auf CHF 11 311.3 Mio.

Wachstumstreiber waren Specialty Markets sowie das Nicht-Lebengeschäft in allen Märkten. Insbesondere die Schweiz, Spanien und Österreich legten wiederholt über Markt zu.

Zudem steigerte Helvetia die Fee-Erträge auf CHF 390.5 Mio. (2022: CHF 350.9 Mio.). Das Wachstum ist hauptsächlich auf den Ausbau von Nicht-Versicherungsgeschäften in Spanien zurückzuführen. Das Fee-Geschäft steuerte über 5 Prozent zum IFRS-Periodenergebnis bei.

Die Gruppen-Strategie unterzieht Helvetia derzeit einem Review. Die Ergebnisse werden im Dezember im Rahmen eines Capital Markets Day vorgestellt. «Helvetia erzielte im Jahr 2023 ein robustes Ergebnis. Dies in einem herausfordernden Marktumfeld mit einer Häufung von Naturereignissen. Ich möchte allen Mitarbeitenden für ihren Beitrag im vergangenen Jahr zu diesem Ergebnis und für ihren grossen Einsatz für unsere Kundinnen und Kunden speziell bei den erwähnten Unwetterereignissen danken», erklärt Fabian Rupprecht, Group CEO von Helvetia, zum Jahresabschluss 2023. Er ergänzt: «Gleichzeitig hat das vergangene Jahr auch gezeigt, wie wichtig eine exzellente Führung des Kerngeschäfts ist. Darauf legen wir unverändert einen klaren Fokus, um angesichts des herausfordernden Marktumfelds die technische Profitabilität zu stärken.» Helvetia berichtet seit 2023 gemäss den neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 17 und IFRS 9. Sämtliche Vorjahreszahlen werden auf vergleichbarer Basis dargestellt. Helvetia erwirtschaftete im Jahr 2023 Underlying Earnings in der Höhe von CHF 372.5 Mio. (2022: CHF 492.9 Mio.). Beim Jahresabschluss 2023 wird diese Kennzahl erstmals in den Vordergrund gestellt und damit aufgezeigt, wie sich das Versicherungsgeschäft unabhängig von der Volatilität der Finanzmärkte oder anderer nicht-operativer Einflüsse entwickelt. Die Underlying Earnings waren 2023 beeinflusst von aussergewöhnlich hohen Schäden aus Naturkatastrophen und Grossschadenereignissen in der Nicht-Lebensversicherung in der Schweiz und in Europa. In der Lebensversicherung erzielte Helvetia ein solides Ergebnis, das leicht über demjenigen des Vorjahrs lag. Das Ergebnis wurde gestützt durch den verdienten Anteil der vertraglichen Servicemarge (CSM). Das IFRS-Periodenergebnis betrug CHF 301.3 Mio. (2022: CHF 480.2 Mio.). Im Vergleich zum Jahr 2022 fielen 2023 der IFRS-Ergebnisbeitrag von Sa Nostra Vida (CHF 20.4 Mio.) und der einmalige Gewinn von CHF 87.2 Mio. aus dem Verkauf dieser Gesellschaft Ende 2022 weg. Die im Vorjahresvergleich bessere Performance der Kapitalmärkte wirkte sich kompensierend auf das Ergebnis aus. Fortführung des fokussierten Wachstumskurses - Nicht-Leben als Treiber

Helvetia führte im vergangenen Geschäftsjahr im Einklang mit ihrer Strategie erfolgreich den Wachstumskurs mit Fokus auf profitable und kapitaleffiziente Geschäftsfelder fort. Das Geschäftsvolumen belief sich auf CHF 11 311.3 Mio. (2022: CHF 10 729.3 Mio.). Zu konstanten Wechselkursen entspricht dies einem Anstieg um 7.2 Prozent. In Schweizerfranken betrug das Wachstum 5.4 Prozent. Die versicherungstechnischen Erträge - die den in der Berichtsperiode verdienten Anteil des Geschäfts widerspiegeln - beliefen sich auf CHF 8 609.5 Mio. (2022: CHF 8 146.6 Mio.). Ein starker Wachstumstreiber war das Nicht-Lebengeschäft mit einem währungsbereinigten Zuwachs von 10.8 Prozent auf CHF 7 117.1 Mio. Helvetia legte in diesem Geschäftsbereich in allen Segmenten und Sparten zu. Das stärkste Wachstum verzeichnete das Segment Specialty Markets, das einen zyklischen Charakter aufweist und vergangenes Jahr von einem vorteilhaften Marktumfeld profitierte. Weiter lag das Wachstum insbesondere in der Schweiz, Spanien und Österreich über dem Markt. Helvetia konnte somit im profitablen Kerngeschäft ihre Marktanteile zum dritten Mal in Folge weiter ausbauen. Preiserhöhungen trugen massgeblich zum Prämienwachstum in den Segmenten Europa und Specialty Markets bei. Im Lebengeschäft belief sich das Geschäftsvolumen auf CHF 4 205.3 Mio. (währungsbereinigt +1.7 Prozent). Alle drei Segmente - Schweiz, Europa und Specialty Markets - verzeichneten ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. In der Lebensversicherung verfolgt Helvetia weiterhin eine auf anlagegebundenes Geschäft und reine Risikoprodukte fokussierte Strategie. Nicht-Leben: Natur- und Grossschadenereignisse belasten Combined Ratio

Die Combined Ratio der Gruppe betrug 97.4 Prozent (2022: 94.3 Prozent). Der Schadensatz stieg im Vorjahresvergleich deutlich an. Treiber dafür war eine ausserordentlich hohe Schadenlast aus Naturkatastrophen und Grossschadenereignissen im dritten Quartal. Am stärksten betroffen waren die Schweiz, Italien und Deutschland. Wie bereits im November 2023 kommuniziert, betrug die Netto-Schadenlast aus Natur- und Grossschadenereignissen allein im dritten Quartal 2023 CHF 215.6 Mio. (vor Steuern) und war damit rund eineinhalbmal so hoch wie im gesamten Jahr 2022. In geringerem Ausmass machten sich in einzelnen Sparten auch eine Häufung mittelgrosser Schadenfälle im Rahmen üblicher Schwankungen und Inflationseffekte bemerkbar. Der Kostensatz blieb derweil stabil auf der Höhe des Vorjahres. Lebensversicherung: Neugeschäft entwickelt sich profitabel

Das Neugeschäft im Geschäftsbereich Leben entwickelte sich profitabel. Die Neugeschäftsmarge stieg auf 5.1 Prozent (2022: 4.5 Prozent) an. Grund dafür waren das Wachstum mit Rückversicherungslösungen für biometrische Risiken und positive Effekte der höheren Zinsen auf das Neugeschäft im Segment Europa. Die vertragliche Servicemarge im Lebengeschäft (CSM) wuchs per Ende 2023 gegenüber dem Ende des Vorjahres leicht auf CHF 4 030.8 Mio. an (31.12.2022: CHF 3 942.4 Mio.). Dabei überwogen das gezeichnete Neugeschäft und der erwartete Beitrag des Versicherungsbestands den verdienten Anteil aus der CSM geringfügig. Weiterhin hervorragende Kapitalisierung

Die Kapitalisierung von Helvetia ist unverändert hervorragend. Die geschätzte SST-Quote liegt per 1. Januar 2024 bei über 280 Prozent. Die Rating-Agentur S&P Global Ratings (S&P) bestätigte im März 2024 das Rating von «A+» für Helvetia. Erneut höhere Dividende

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, aufgrund des profitablen Wachstums, des resilienten Ergebnisses und der starken Kapitalisierung die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 um 40 Rappen auf CHF 6.30 pro Aktie zu erhöhen. Damit setzt Helvetia die attraktive Dividendenpolitik der letzten Jahre fort. Helvetia bekräftigt ihre attraktive Dividendenpolitik mit der Schaffung eines Bestandes von frei einsetzbaren Mitteln auf Holding-Stufe. Helvetia plant, im Verlauf von 2024 CHF 375 Mio. an freiem Kapital von den Tochtergesellschaften der Gruppe an die Holding zu übertragen. Die Holding verfügt damit über mehr freie Mittel, was die finanzielle Flexibilität der Gruppe stärkt. An der ordentlichen Generalversammlung vom 24. Mai 2024 werden sich alle Mitglieder des Verwaltungsrats einschliesslich des Präsidenten zur Wiederwahl stellen. Erfolgreiche Umsetzung der Strategie helvetia 20.25

Helvetia setzte im vergangenen Jahr ihre Strategie helvetia 20.25 weiter wie geplant um. Neben dem bereits beschriebenen profitablen Wachstum ist das Erschliessen von neuen Chancen ein Schwerpunkt. Hier entwickelte sich im Geschäftsjahr 2023 das Fee-Geschäft erneut gut und der Ertrag aus Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäften stieg auf CHF 390.5 Mio. an (2022: CHF 350.9 Mio.). Wesentlich dafür verantwortlich war der Ausbau der Nicht-Versicherungsgeschäfte im Bereich Gesundheit und Alterspflege von Caser in Spanien. Neben dem organischen Wachstum trugen ergänzende Akquisitionen zu den höheren Fee-Erträgen bei. Das Fee-Geschäft steuerte im Geschäftsjahr 2023 mehr als 5 Prozent zum IFRS-Periodenergebnis der Gruppe bei. Capital Markets Day im Dezember

«Nach meinem Start bei Helvetia habe ich viele Stärken kennengelernt, auf die wir auch im vergangenen Jahr bauen konnten. Unsere Mitarbeitenden identifizieren sich stark mit dem Unternehmen. Das ist zentral, um die beste Leistung für unsere Kundinnen und Kunden zu erbringen. Auf dieser Basis arbeiten wir unverändert konsequent an der Umsetzung der Strategie helvetia 20.25 und dem Erreichen der strategischen Finanzziele. Gleichzeitig unterziehen Verwaltungsrat und Konzernleitung die Strategie einem Review, um unsere Kundinnen und Kunden, unsere Partner und Mitarbeitenden, Aktionärinnen und Aktionäre sowie die weiteren Anspruchsgruppen in Zukunft noch besser bedienen zu können», fasst Fabian Rupprecht zusammen. Das Ergebnis des Strategie-Reviews wird Helvetia am 12. Dezember 2024 im Rahmen eines Capital Markets Day präsentieren. Video-Botschaft von CEO Fabian Rupprecht

