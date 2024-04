EQS-News: GESCO SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose

Positiver Ausblick 2024:

Umsatz: 570 - 590 Mio. € (2023: 561 Mio. €)

Konzernergebnis (nach Anteilen Dritter) von 26 - 28 Mio. € (2023: 20,9 Mio. €)

Aktienrückkaufprogramm gestartet Die im Prime Standard notierte GESCO SE, eine Industriegruppe mittelständischer markt- und technologieführender Unternehmen, hat heute ihren Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht und damit die am 20. März 2024 berichteten vorläufigen Zahlen bestätigt. Insgesamt schloss GESCO das Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatz in Höhe von 560,7 Mio. € sowie einem operativen EBIT von 35,9 Mio. € ab. Damit einher geht ein Konzernergebnis nach Anteilen Dritter von 25,6 Mio. € vor nicht liquiditätswirksamen Wertminderungen auf zwei Tochtergesellschaften in Höhe von 5,1 Mio. €. Aufgrund dieses soliden Ergebnisses hat sich die Verwaltung der GESCO SE entschlossen, die Aktionäre der Gesellschaft sowohl durch eine Dividende als auch durch einen Aktienrückkauf am Geschäftsergebnis teilhaben zu lassen. Der kommenden Hauptversammlung wird eine Dividende von 0,40 € je Aktie vorgeschlagen. Mit dem heutigen Tag startet auch das am 28. März 2024 angekündigte Aktienrückkaufprogramm. Im Rahmen dieses Programms werden bis zu 500.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Kaufpreis von EUR 17,80 zurückgekauft. Das öffentliche Rückkaufangebot entspricht damit bis zu 4,61% des satzungsmäßigen Grundkapitals und hat ein Volumen von bis zu 8,9 Mio. €. Nach Rücksprache mit einer Vielzahl von Investoren, sind wir der Überzeugung, dass diese Kombination aus Aktienrückkauf und Dividende dem Wunsch der Mehrheit unserer Aktionäre entspricht. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand einen Umsatzanstieg auf 570 - 590 Mio. € (2023: 561 Mio.) und ein Konzernergebnis (nach Anteilen Dritter) von 26 - 28 Mio. €

(2023: 20,9 Mio. €). Der vollständige Geschäftsbericht 2023 ist unter https://www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte/ abrufbar. Die Bilanzpressekonferenz kann heute am 11.4.2024 ab 11:00 Uhr live auf der GESCO-Webseite www.gesco.de verfolgt werden. Eine Videoaufzeichnung der Bilanzpressekonferenz wird zeitnah nach der Veranstaltung auf der GESCO-Website unter https://www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte/ zur Verfügung stehen. Wesentliche Kennzahlen 2023 2022 GESCO-Konzern (IFRS) Umsatz T€ 560.724 582.273 EBITDA T€ 59.010 67.738 EBIT T€ 35.866 49.433 Ergebnis vor Steuern (EBT) T€ 32.361 49.459 Konzernjahresergebnis

nach Anteilen Dritter T€ 20.885 33.824 Ergebnis je Aktie € 1,93 3,12 Bilanzsumme1) T€ 468.962 473.913 Eigenkapital1) T€ 277.654 274.706 Eigenkapitalquote1) % 59,2 58,0 Mitarbeiter1) Anzahl 1.899 1.841 Dividende je Aktie2) € 0,40 1,00

1) zum Bilanzstichtag

2) Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung 2024 Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-Technologie, Ressourcen-Technologie sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen Mittelstands. Kontakt: Peter Alex

Head of Investor Relations & Communications

Tel. +49 (0) 202 24820-18

Fax +49 (0) 202 24820-49

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de



