11.04.2024





Medienmitteilung 11.04.2024, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Geringe Grösse. Hohes Potenzial: Sensirion lanciert revolutionären Miniatursensor für CO 2 Der STCC4 ermöglicht massenmarkttaugliche CO 2 -Überwachung in einer Vielzahl von Anwendungen durch unübertroffenen Formfaktor, Kosteneffizienz und niedrigem Stromverbrauch. Sensirion freut sich, die jüngste Ergänzung des CO 2 -Sensorportfolios im vierten Quartal 2024 auf den Markt zu bringen.

Stäfa, Schweiz - Der STCC4, einer der weltweit kleinsten Sensoren für direkte CO 2 -Messung, ermöglicht eine Vielzahl neuer Anwendungen zur Überwachung der Raumluftqualität, welche aufgrund von Grössen- und Kostenbeschränkungen bisher unerreichbar waren. Der Sensor wurde für die nahtlose Integration in kompakte elektronische Geräte entwickelt und ist ein bahnbrechender Neuling auf dem CO 2 -Sensormarkt. Der STCC4 macht sich neueste Entwicklungen in der Wärmeleitfähigkeitsmessung zu Nutze, um bei geringem Stromverbrauch die für die Raumluftüberwachung notwendige Genauigkeit zu erreichen. Bei Kombination des STCC4 mit den branchenführenden Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren von Sensirion können mehrere relevante Raumluftparameter gleichzeitig überwacht werden. Darüber hinaus ist so eine präzise Kompensation des STCC4 möglich. Durch sein SMD-Design und die Tape & Reel-Verpackung lässt sich der in der Schweiz entwickelte und hergestellte Sensor zudem einfach in Hochvolumenanwendungen integrieren. Somit eignet sich der STCC4 für eine Vielzahl von Geräten, darunter Luftqualitätsmonitore für Innenräume, intelligente Thermostate, Klimaanlagen und vieles mehr. "Die CO 2 -Überwachung ist für ein angenehmes Raumklima von zentraler Bedeutung. Wir sind davon überzeugt, dass die Grösse und Kosteneffizienz des STCC4, überall dort für gesunde Luft sorgen wird, wo Menschen arbeiten oder leben", so Dr. Kaitlin Howell, Produktmanagerin für CO 2 -Sensoren bei Sensirion. Besuchen Sie unsere Produktseite für weitere Informationen. Auf einen Blick - der CO 2 -Sensor STCC4: Kleiner Formfaktor (4 x 3 x 1.2mm 3 )

) Kosteneffizient für Hochvolumenanwendungen

Stromverbrauch < 1 mA bei 1 Hz Messintervall

Genauigkeit: ±(100 ppm + 10%)

Markteinführung: Q4 2024 Über Sensirion - Experts for smart sensor solutions Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com. Zusatzmaterial zur Meldung:



