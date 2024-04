Großes Investoreninteresse: Abitibi Metals sichert sich bei dritter Finanzierung 7,1 Mio CAD!

Anzeige / Werbung

Das Interesse der Anleger an aussichtsreichen Rohstofffirmen erwacht. Abitibi Metals zum Beispiel konnte seit Ende 2023 brutto fast 22 Mio. CAD einnehmen!

Der Kupferexplorer Abitibi Metals Corp. (CSE:AMQ; OTCQB:AMQFF; FSE:4KG) liefert ein Paradebeispiel für das plötzlich neu erwachende Interesse von Rohstoffinvestoren, besonders an hochgradigen, tagebaufähigen Kupfervorkommen. Seit Ende vergangenen Jahres hat das Unternehmen jetzt schon die dritte Platzierung in Folge erfolgreich abgeschlossen. Wie Abitibi mitteilt, fließen nach der jüngsten Kapitalrunde weitere 7,1 Mio. CAD an frischem Kapital in die Kasse. Dabei musste das Platzierungsvolumen entsprechend der überwältigenden Nachfrage von Investoren schrittweise von zunächst 3 auf 5 und zuletzt auf 7,1 Mio. CAD erhöht werden!

Der überwiegende Teil des Geldes wurde in Form von so genannten Charity-Flow-Through Aktien bei $ 0,86 CAD aufgenommen. Erst im Dezember vergangenen Jahres hatte Abitibi $ 4,37 Mio. CAD bei $ 0,30 CAD aufgenommen und dabei u.a. den prominenten Investor Frank Giustra an Bord geholt. Es folgte dann Ende Dezember vergangenen Jahres eine weitere Kapitalrunde über 10 Mio. CAD (bei $ 0,70 CAD Flow Through). In Summe hat das Unternehmen in den vergangenen 4 Monaten also rund 21,8 Mio. CAD aufgenommen- und ist damit bis 2025 durchfinanziert. Mit Ausnahme einiger Finders-Warrants wurden bei keiner Runde Warrants ausgegeben! So etwas hat man bei Rohstoffjuniors lange nicht gesehen.

Abitibi plant aggressivstes Bohrprogramm der Unternehmensgeschichte

Jonathon Deluce, Chief Executive Officer von Abitibi Metals, erklärte: "Der erfolgreiche Abschluss dieses Angebots stellt einen entscheidenden Moment für Abitibi dar, da wir nun in der Lage sind, die Optionsvereinbarungen bei unseren Projekten B26 und Beschefer vollständig abzuschließen. Mit einem Kassenbestand von 19 Millionen CAD ist Abitibi nun in der Lage, das aggressivste Bohrprogramm in seiner Geschichte zu starten. Der Beginn des Jahres 2024 markiert den Beginn einer Hausse für Gold und Kupfer, die es hochgradigen Projekten wie unseren ermöglicht, zu gedeihen."

Abitibi Metals plant auf den beiden Projekten B26 und Beschefer im weltbekannten Abitibi Bergbaucamp in Quebec bis Ende 2024 rund 40.000 m an Bohrungen. Dabei kann das Unternehmen auf den Datenschatz von 115.311 Metern historischen Bohrungen zurückgreifen, die durchgeführt wurden, um das Tagebaupotenzial der Kupferlagerstätte B26 zu beschreiben. Gleichzeitig will das Unternehmen die bestehende Untertage-Ressource weiterentwickeln und ausbauen, um am Ende eine robuste wirtschaftliche, hochgradige Kupferressource zu liefern. Die Bohrungen laufen bereits seit Januar und haben zum Teil bereits spektakuläre Ergebnisse geliefert. Im Februar meldete Abitibi einen 10,6 Meter langen Bohrabschnitt mit 11,4% Kupferäquivalent (CuEq) innerhalb eines 34 Meter-Intervalls mit bereits hohen 4,1% CuEq nahe der Oberfläche der Lagerstätte B26. Ende März folgte, ebenfalls in Oberflächennähe von B26, ein Bohrintervall mit 61,3 Metern 2,5% CuEq!



Abbildung 1: Das Abitibi Bergbaucamp gehört zu den bedeutendsten Rohstoffcamps in Kanada. Nirgendwo ist die Dichte an Projekten so hoch und die Infrastruktur besser. 200 Mio. Unzen wurden in dem Gebiet an der Grenze zwischen Ontario und Quebec historisch gefördert.



Abbildung 2: Die beiden Querschnitte durch die Lagerstätte B 26 zeigen den Fußabdruck einer polymetallischen Lagerstätte, die nahe der Oberfläche beginnt und ihre Wurzeln in der Tiefe hat. Das Abitibi Camp ist berühmt für seine tiefreichenden Lagerstätten.

Fazit: Mit den bisher gemeldeten hochgradigen Ergebnissen nahe der Oberfläche zählt das B 26 Projekt von Abitibi Metals zu einer kleinen Elite von hochgradigen polymetallischen Lagerstätten, die zum Teil tagebaufähig sind. Abitibi Metals hat die Vision, ein diversifiziertes Metallunternehmen in Quebec zu etablieren. Die historische Resourcenschätzung aus dem Jahr 2018 wies nach 115.000 m Bohrungen 6,97 Mt at 2,94% Cu Eq (1,32% Cu, 1,.80% Zn, 0.60 g/t Au and 43 g/t Ag) in der Kategorie Indicated sowie weitere 4,41 Mt at 2,97% Cu Eq (2,03% Cu, 0,22% Zn, 1,07 g/t Au and 9 g/t Ag) in der Kategorie Inferred aus. Das Unternehmen startet also mit einem bedeutenden Ressource, die in allen Kategorien 400 Millionen Pfund Kupfer, 286.000 Unzen Gold und ein bedeutendes Zink- und Silbervorkommen umfasst. Abitibi strebt eine wirtschaftliche PEA mit einer definierten hochgradigen Kupferressource von mindestens 20 bis 30 Millionen Tonnen an. Das entspräche einer Verdopplung bzw. Verdreifachung der historischen Ressource. Ein hochgradiges polymetallisches Projekt in dieser Größenordnung dürfte in Abitibi Camp ein hochbegehrtes Asset sein. Allein in den vergangenen 10 Jahren betrug das M&A-Volumen dort $ 12 Mrd. CAD.

