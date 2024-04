Nach einem zunächst freundlichen Handelsverlauf ist der DAX (WKN: 846900) am Mittwoch nach Bekanntwerden der Daten zur US-Inflation deutlich ins Minus gerutscht. Aus dem Handel ging es aber +0,11% höher mit 18.097 Punkten. Gefragt waren die Papiere von Deutsche Bank und Commerzbank, Merck und Sartorius rutschten ans DAX-Ende. Die deutschen Standardwerte starteten freundlich in den Tag und eroberten in den Anfangsminuten die Marke von 18.200 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...