The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.04.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.04.2024



ISIN Name

FR0013507365 CIE FIN.FONC 20/24 MTN

USY4760JAB99 KIA 21/24 REGS

XS1982725159 ERSTE GR.BK. 19/24 MTN

DE000A2TR430 HUBER AUTOM. ANL.19/24

XS2065593068 RAIF.LABA NO 19/24 MTN

DE000SLB3263 LDSBK.SAAR OPF A326

XS1982112812 SAUDI ARAMCO 19/24 MTN

US563469UU76 MANITOBA 19/24

XS1956051145 ING GROEP 19/UND. FLR

