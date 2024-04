EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

2G Energy AG steigert EBIT in 2023 um 26 % auf 27,6 Mio. Euro (Vorjahr: 22,0 Mio. Euro)



11.04.2024 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





2G Energy AG steigert EBIT in 2023 um 26 % auf 27,6 Mio. Euro (Vorjahr: 22,0 Mio. Euro) EBIT-Marge wird auf 7,6 % verbessert (Vorjahr: 7,0 %)

Neuanlagengeschäft wächst um 22 % auf rund 200 Mio. Euro (Vorjahr: 164,5 Mio. Euro)

Servicegeschäft wächst um 11 % auf 165,1 Mio. Euro ( Vorjahr: 148,1 Mio. Euro)

Vorstand hebt die untere Umsatzprognosegrenze auf 360 Mio. Euro (bisher: 350 Mio. Euro) an und erwartet für 2024 weiterhin eine EBIT-Marge zwischen 8,5 % und 10,0 % Heek, 11. April 2024 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 den Konzernumsatz erneut um 17 % auf 365,1 Mio. Euro (Vorjahr: 312,6 Mio. Euro) steigern und dabei die EBIT-Marge auf 7,6 % ausbauen (Vorjahr: 7,0 %). Das EBIT-Wachstum beschleunigte sich in absoluten Zahlen durch die deutliche Umsatz- und Margensteigerung auf 5,6 Mio. Euro und führte zu einem EBIT von 27,6 Mio. Euro (Vorjahreszunahme: 4,1 Mio. Euro auf 22,0 Mio. Euro). Von allen Absatzregionen wuchs das Neuanlagengeschäft in Deutschland mit 40,3 Mio. Euro (+48,6 %) auf jetzt 123,1 Mio. Euro (Vorjahr 82,8 Mio. Euro) am stärksten und konnte somit die Wachstumsschwäche des Vorjahrs vollständig überwinden. Gleichzeitig setzte das Servicegeschäft im deutschen Heimatmarkt sein kontinuierliches Wachstum der letzten Jahre fort (+8,1 % auf 111,9 Mio. Euro). Nahezu alle großen, traditionelle Auslandsmärkte legten ebenfalls im Servicesegment deutlich zu, häufig mit zweistelligen Wachstumsraten. Das Neuanlagengeschäft war jedoch im angelsächsischen Bereich aufgrund temporärer Effekte spürbar rückläufig und konnte von den übrigen Auslandsmärkten nicht ausgeglichen werden. Im Saldo expandierte aber auch das Ausland um 3,8 Mio. Euro auf 130,1 Mio. Euro (Vorjahr: 126,3 Mio. Euro). Wie in der Corporate News am 29. Februar 2024 mitgeteilt, wurden Wärmepumpen-Projekte seit der Übernahme von NRGTEQ B. V. erwartungsgemäß kaum schlussgerechnet. Die Verteilung der Umsatzerlöse stellt sich im Geschäftsjahr 2023 wie folgt dar*: in Mio. Euro 2023 2022

BHKW/WP Service Summe Anteil BHKW/WP Service Summe Anteil Umsatzerlöse 200,0 165,1 365,1 100,0 % 164,5 148,1 312,6 100,0 % Inland 123,1 111,9 235.0 64,4 % 82,8 103,5 186,3 59,6 % Übriges Europa 50,2 34,2 84,4 23,1 % 57,7 27,4 85,1 27,2 % Nord-/Mittelamerika 9,6 10,7 20,3 5,6 % 11,9 10,2 22,0 7,1 % Asien/Australien 8,9 2,9 11,8 3,2 % 7,3 2,0 9,3 3,0 % Rest der Welt 8,1 5,5 13,6 3,7 % 4,8 5,1 9,9 3,2 %

* Es können Rundungsdifferenzen auftreten. Materialaufwandsquote normalisiert sich, Personalaufwandsquote steigt moderat Die im Vorjahr gestiegene Materialaufwandsquote von 66,1 % normalisierte sich wieder auf 64,2 %, da die im Jahr 2022 und 2023 erfolgten 2G-Listenpreisanpassungen sich zunehmend in den schlussgerechneten Projekten niederschlagen. Der rasch gestiegene Beschaffungsaufwand der Jahre 2022 und 2023 wird also inzwischen wieder - zumindest teilweise - durch die angepassten Listenpreise kompensiert. Dennoch zeigt sich der Normalisierungs-Effekt im abgelaufenen Jahr noch nicht in voller Deutlichkeit, da die Umsätze mit Neuanlagen, die traditionell einen höheren Materialeinsatz haben, deutlich stärker stiegen als der Serviceumsatz, der eher personalintensiv ist. Es kam also zu einer Mixverschiebung von personalintensiven Service-Umsätzen zum materialintensiven Neumaschinengeschäft, wodurch die Normalisierung der Materialaufwandsquote teilweise überlagert wird. Der Personalaufwand wuchs leicht überproportional zur Gesamtleistung, was zum einen begründet ist in allgemeinen Lohn- und Gehaltssteigerungen, die im Jahr 2023 ungewöhnlich hoch ausfielen. Zum anderen hat 2G vor dem Hintergrund strategischer Projekte, insbesondere des Einstiegs in das Geschäft mit Wärmepumpen, aber auch des Projekts zur umfassenden und fundamentalen Neuausrichtung der IT- und ERP-Landschaft, behutsame Personalmaßnahmen vorgenommen, die den Projekterfolg sicherstellen und das zukünftige Wachstum unterstützen. Den testierten Konzernabschluss und den Geschäftsbericht 2023 wird 2G am 18. April veröffentlichen. Vorstand hebt die untere Umsatzprognosegrenze auf 360 Mio. Euro an (bisher: 350 Mio. Euro) und erwartet für 2024 weiterhin eine EBIT-Marge zwischen 8,5 % und 10,0 % Für das laufende Geschäftsjahr ist das Auftragsbuch - trotz einer Schlussrechnung im vierten Quartal 2023, die auf Rekordniveau lag - zu Jahresbeginn 2024 mit rund 156 Mio. Euro gut gefüllt. Diese gute Orderlage verbindet sich mit einem weiter anziehenden Auftragseingang in Deutschland und mit zunehmend bedeutenderen Auftragseingängen aus Regionen außerhalb der G7. Der Vorstand geht nunmehr für das Geschäftsjahr 2024 von einem Konzernumsatz in einer Bandbreite von 360 bis 390 Mio. Euro aus. In dem in Kürze zu veröffentlichenden Geschäftsbericht wird noch eine Bandbreite von 350 bis 390 Mio. Euro prognostiziert. Umsätze im Wärmepumpen-Segment werden im einstelligen Millionenbereich erwartet. Auf der Ertragsseite sieht der Vorstand unverändert eine deutliche Margenverbesserung, die sich vor allem aus einer weiteren Normalisierung der Materialaufwandsquote ergibt. Die EBIT-Marge wird daher im Bereich von 8,5 bis 10 % prognostiziert, was einem absoluten EBIT zwischen 30 und 39 Mio. Euro entspräche. Für 2025 wird, unter der Bedingung stabiler geopolitischer Rahmenbedingungen, weiterhin ein Umsatz von bis zu 450 Mio. Euro erwartet, so dass das langfristige Wachstumsziel, nämlich ein jährliches Wachstum in Höhe von 10 % zuzüglich der jeweiligen Inflation, unverändert bestehen bleibt.



Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen) und der Großwärmepumpen. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung beider Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien. Das Produktportfolio umfasst sowohl KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen als auch Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.800 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedruckt und kann je nach Rahmenbedingungen bis zu 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 8.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie. 2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien beider Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider. 2G beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 Umsätze von 365,1 Mio. Euro. 2G wurde 1995 gegründet und wird seit 2007 an der Börse gehandelt. Die Aktie der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und im Auswahlindex Scale30 gelistet. Termine 2024

18. April Veröffentlichung Konzernjahresabschluss 2023

23. April Quirin Champions Conference, Frankfurt am Main

24. April Metzler MicroCap Conference, Frankfurt am Main

13.-14. Mai Frühjahrskonferenz, Frankfurt am Main

23. Mai Q1 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

04. Juni Ordentliche Hauptversammlung, Ahaus

06. Juni Warburg Highlights Conference, Hamburg

05. September Konzernhalbjahresabschluss zum 30.06.2024

25. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

25.-27. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de



11.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com