DJ POLITIK-BLOG/Umwelthilfe will verbindlichen Plan zur Gebäudesanierung

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Umwelthilfe will verbindlichen Plan zur Gebäudesanierung

Die Deutsche Umwelthilfe hat einen verbindlichen Plan zur klimazielkompatiblen Gebäudesanierung verlangt. Am Freitag werde der EU-Ministerrat voraussichtlich der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) zustimmen und damit den Weg frei machen für eine nationale Umsetzung. "Sowohl Klimaschutzminister Habeck als auch Bauministerin Geywitz haben in den Verhandlungen zur neuen EU-Gebäuderichtlinie dafür gesorgt, dass es gebäudescharfe Vorgaben zur Sanierung von Wohngebäuden nicht in den finalen Beschluss geschafft haben", sagte Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz. "Wir fordern die Bundesregierung auf, endlich einen verlässlichen Plan vorzulegen, der bezahlbares, saniertes und gesundes Wohnen für alle Menschen in Deutschland ermöglicht", sagte Metz.

April 11, 2024 02:10 ET (06:10 GMT)

