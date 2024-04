Mitarbeiter eines Einzelhandelsgeschäftes in einer wohlhabenden Stadt in New Jersey haben kürzlich einen Antrag auf Gewerkschaftsbildung gestellt, was die Bemühungen in den Vereinigten Staaten, den Einzelhandelssektor zu gewerkschaftlichen Strukturen zu verhelfen, erneut belebt. Die Angestellten wollen durch die Bildung einer Gewerkschaft bessere Arbeitsbedingungen und eine angemessene Vergütung erreichen. Diese neuesten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...