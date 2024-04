Am Tag der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte sich am deutschen Aktienmarkt zunächst nicht viel tun. Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex DAX signalisierte eine Stunde vor dem Börsenstart ein Minus von 0,07 Prozent auf 18.084 Punkte. Das Leitbarometer der Eurozone, der EuroStoxx 50 , wird unverändert erwartet. Die EZB wird nach Einschätzung von Ökonomen ihren Leitzins an diesem Donnerstag voraussichtlich nicht antasten. Der DAX hatte sich am Vortag robust gezeigt ...

