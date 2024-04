Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein verhaltener Handelstag am deutschen Aktienmarkt ab. Vor dem EZB-Zinsentscheid dürften sich die Anleger dabei in Zurückhaltung üben. Der DAX wird daher zum Handelsstart nahezu unverändert bei 18.097 Punkte taxiert. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen:1. Verluste an der Wall StreetDie jüngsten Daten zur US-Inflation, die über ...

