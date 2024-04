dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): ESG

dormakaba ausgezeichnet: Herausragende Performance im Bereich Nachhaltigkeit in führenden Industrie-Ratings



11.04.2024 / 09:00 CET/CEST





Rümlang, 11. April 2024 - dormakaba erhält wichtige Anerkennungen für seine Fortschritte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Zum dritten Mal hat EcoVadis, der global grösste Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, dormakaba eine Goldmedaille verliehen. Mit diesem Ergebnis gehört dormakaba zu den besten fünf Prozent von mehr als 130.000 bewerteten Organisationen weltweit. Zudem stellte dormakaba sein Engagement für Nachhaltigkeit durch Spitzenplatzierungen bei den renommierten ESG-Ratings von Institutional Shareholder Services (ISS) und Morgan Stanley Capital International (MSCI) unter Beweis.

Die EcoVadis-Bewertung basiert auf einem umfangreichen Fragenkatalog. Die Ergebnisse der abgefragten Kriterien sind in vier thematische Kategorien gegliedert: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. In diesem Jahr konnte sich dormakaba in der Gesamtbewertung verbessern. Zum ersten Mal hat dormakaba in allen vier bewerteten Kategorien gleichzeitig eine höhere Performance erzielt. dormakaba ist eines der über 1.200 multinationalen Unternehmen, die EcoVadis-Bewertungen nutzen, um Beschaffungsentscheidungen zu treffen und eine nachhaltige Entwicklung innerhalb ihrer Lieferkette zu fördern. Für seine Bemühungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung von Lieferanten wurde dormakaba von EcoVadis in zwei Kategorien für die Sustain 2024 Achievement Awards nominiert: Outstanding Program Management and Best Mature Program.

«Der Erhalt der EcoVadis-Goldmedaille ist ein Erfolg für das Management unserer Must-Have-Nachhaltigkeitsinitiativen, welche die Basis für diese Anerkennung waren. Dass wir trotz immer anspruchsvoller werdender Kriterien unsere Top-5%-Position im Bereich Nachhaltigkeit halten konnten, zeigt deutlich unser Engagement. Diese Einstufung ist eine Auszeichnung und eine wichtige Empfehlung für Kunden, die eine hohe Nachhaltigkeitsperformance erwarten. Unsere Nominierung und führende Position in Branchenratings sind ein weiterer Beleg für die Anerkennung unserer Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit», sagt Stephanie Ossenbach, Group Sustainability Officer von dormakaba.

Im Januar 2024 hat dormakaba zum zweiten Mal den Prime Status in den ESG-Ratings von ISS erreicht und ist damit für die über 3.000 institutionellen Anlegerkunden von ISS weiterhin als verantwortungsvolles Investment anerkannt. Laut ISS ESG ist die Performance von dormakaba im Vergleich zu den bewerteten 198 Unternehmen der Branche in allen vier im Fokus stehenden Risikokategorien herausragend: ressourcenschonende Produktion, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Produktsicherheit und Umweltauswirkungen von Produkten.

Zudem konnte dormakaba mit dem zweiten AA-Rating von MSCI im März 2024 eine führende Position in der Industrie halten, was darauf hinweist, dass dormakaba zu den Branchenführern im Umgang mit finanziell relevanten ESG-Risiken und -Chancen gehört.

Im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht von dormakaba erfahren Sie mehr über die Ziele und Ergebnisse des Unternehmens: https://report.dormakaba.com/2022_23/en/sustainability/



