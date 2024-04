In den vergangenen Tagen hatte sich die Aktie der Deutschen Telekom stark entwickelt. Doch am Donnerstag trägt der Magenta-Konzern mit einem Minus von rund drei Prozent klar die rote Laterne im DAX. Anleger sollten deshalb aber nicht in Panik verfallen, für den Rücksetzer gibt es einen einfachen Grund.Am gestrigen Mittwoch fand in Bonn die Hauptversammlung der Telekom statt. Das bedeutet, dass die Aktie nun ex-Dividende gehandelt wird. 0,77 Euro je Aktie werden an die Anleger ausgeschüttet, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...