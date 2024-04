Der Hersteller für pflanzliche Milchalternativen Bettermood hat eine neue Produktlinie in Kanada lanciert. "Wir glauben, dass wir ein Produkt entwickelt haben, das die Branche revolutionieren wird", so CEO Nima Bahrami. Die Aktie profitiert auf Tradegate. Mit der Markteinführung des Hafergetränks "Moodrink" in ausgewählten Whole Foods Market-Filialen in Kanada verstärkt das Unternehmen sein Engagement, ...

