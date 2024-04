Die Dividendensaison nimmt Fahrt auf und damit rücken traditionell die Versicherer wieder stärker in den Fokus. Das gilt nicht nur für die Allianz, sondern auch für die Nummer 2 in Europa: AXA. Der Versicherer lockt mit fünf Prozent Dividende. Bis zur Auszahlung müssen sich Anleger nicht mehr lange gedulden.Mit 35,34 Euro hat die AXA-Aktie im März ein neues Zehnjahreshoch erklommen. Seither nimmt sie sich zwar eine kleine Auszeit. Das Ausmaß der Korrektur hält sich allerdings in Grenzen. Aktuell ...

