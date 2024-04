DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Fed-Protokoll: Inflation könnte längere Hochzinspolitik rechtfertigen

Bei der Sitzung der Federal Reserve am 19 und 20. März erklärten sich Vertreter der US-Notenbank bereit, die Zinssätze länger als erwartet auf dem aktuellen Niveau zu halten, sollte sich der jüngste Inflationsrückgang verlangsamen. Wie aus dem Sitzungsprotokoll hervorgeht, sind die Notenbanker der Ansicht, dass ihr Zinssatz weiterhin gut positioniert sei, um auf die sich verändernden wirtschaftlichen Bedingungen zu reagieren. Allerdings waren sie geteilter Meinung darüber, wie die hohen Inflationsdaten im Januar und Februar zu bewerten seien. Einige Vertreter vertraten die Ansicht, dass die Inflation auf einer relativ breiten Basis stehe und daher nicht als rein statistische Abweichung betrachtet werden sollte, heißt es im Protokoll.

Inflation in China kühlt sich im März deutlich ab

Die Inflation in China hat sich stark abgekühlt, was erneut Sorgen über eine Deflation aufkommen lässt. Die Verbraucherpreise stiegen im März im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,1 Prozent, verglichen mit einem Anstieg von 0,7 Prozent im Februar, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Anstieg um 0,4 Prozent prognostiziert. Dieser schwächer als erwartet ausgefallene Wert verdeutlicht die andauernde Belastung der chinesischen Wirtschaft durch die lang andauernde Immobilienkrise und zurückhaltende Verbraucher.

USA warnen vor Angriff auf israelische Einrichtungen

US-Geheimdienste sind nach Aussagen informierter Politiker besorgt, dass ein Angriff des Iran oder seiner Verbündeten auf israelische Einrichten unmittelbar bevorstehen könnte. Der oberste amerikanische Militärkommandant für den Nahen Osten ist nach Israel gereist, um eine Reaktion zu koordinieren. Der Iran hat öffentlich damit gedroht, Vergeltung für einen Angriff in Syrien auf ein iranisches Gebäude in Damaskus in der vergangenen Woche zu üben, der vermutlich von Israel ausgeführt wurde und bei dem hochrangige iranische Militärs getötet wurden. Darunter war ein hochrangiges Mitglied der Eliteeinheit Quds Force der Islamischen Revolutionsgarden.

Lufthansa stellt Flüge nach Teheran ein

Die Deutsche Lufthansa stellt Flüge in die iranische Hauptstadt aus Sicherheitsgründen ein. "Aufgrund der gegenwärtigen Lage im Nahen Osten hat sich Lufthansa nach sorgfältiger Evaluierung dazu entschieden, die Flüge von und nach Teheran bis voraussichtlich Donnerstag, den 11. April 2024, auszusetzen", erklärte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. "Wir beobachten permanent die Lage im Nahen Osten und stehen im engen Kontakt mit den Behörden."

USA und Japan wollen Sicherheitszusammenarbeit im Pazifik stärken

US-Präsident Biden und der japanische Premierminister Fumio Kishida wollen ihre Sicherheitsbeziehungen im Pazifik als Gegengewicht zu China zu stärken. Bei einem Empfang Kishida im Weißen Haus skizzierten sie Pläne zur Verbesserung der militärischen Zusammenarbeit zwischen den USA und Japan. Damit reagieren sie zum einen auf Nordkoreas Atomprogramm und zum anderen auf Versuche Chinas, den eigenen Einfluss auf die Pazifikregion auszuweiten.

Deutscher Inlandstourismus im Februar auf 4-Jahres-Hoch

Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im Februar 28,2 Millionen Übernachtungen verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 6,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Zudem wurde damit der höchste Februar-Wert seit 2020 (29,9 Millionen) erreicht. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,3 Prozent auf 23,1 Millionen und die Zahl der Übernachtungen von Auslandsgästen um 5,1 Prozent auf 5,1 Millionen.

CHINA

Erzeugerpreise März -2,8% (PROG: -2,8%) gg Vorjahr

Erzeugerpreise März -0,1% gg Vormonat

Erzeugerpreise Jan-März -2,7% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2024 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.