Automotive Cells Company, Advanced Electric Machines, Powerco und Volvo Group gehören zu den Branchenführern, die sich auf The Battery Show Europe und Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe präsentieren werden

STUTTGART, DEUTSCHLAND / ACCESSWIRE / 11. April 2024 / The Battery Show Europe und Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe stellen ihr komplettes Konferenzprogramm für die dreitägige Veranstaltung auf der Stuttgarter Messe vor. Dabei werden wichtige aktuelle Themen hervorgehoben, die zur Weiterentwicklung der europäischen Branche für fortschrittliche Batterien, Elektro- und Hybridfahrzeuge beitragen.

Zu den wichtigsten Themen auf der diesjährigen Messe gehören regulatorische Einblicke, Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge (EVs), nachhaltige Fertigung, Materialien der nächsten Generation, Batteriesicherheit und andere Industriethemen. The Battery Show Europe und Electric & Hybrid Vehicle Technology Conference bieten mehr als 37 Stunden hochkarätige Inhalte in drei Themenbereichen, in denen die Innovationen der Branche beleuchtet werden, die den Fahrplan für die Zukunft des Sektors bestimmen.

Yann Vincent, CEO der Automotive Cells Company (ACC), wird bei seinem Vortrag im Rahmen des Inhaltsangebots zum Schwerpunkt Elektrofahrzeuge (EV) den Beitrag der Automotive Cells Company bei der Neugestaltung der Landschaft der Elektro- und Hybridfahrzeuge beleuchten. Dr. James Widmer, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Advanced Electric Machines (AEM), wird über die Zusammenarbeit von Bentley und Advanced Elective Machine bei der Entwicklung von Hochleistungslösungen für E-Achsen berichten. Er wird aufzeigen, wie hochmoderne Technologien, darunter Elektromotoren, die ohne Seltenerdmetalle auskommen, komprimierte Aluminiumwicklungen und integrierte Leistungselektronik mit breiter Bandlücke, eine marktführende Performance geliefert haben und damit einen Beitrag zum weltweiten 963,22 Milliarden $ schweren Automobil-Antriebsstrangmarkt leisten.

Benoit Lemaignan, Mitbegründer und CEO von Verkor, und Sebastian Wolf, COO von Powerco, werden bei Vorträgen mit Batterieschwerpunkt über die Herausforderungen und Chancen für die europäische Zellfertigung sprechen. Dies ist ein aktuelles Thema, nachdem die European Battery Alliance (EBA) das Ziel verfolgt, Europa durch die Verabschiedung eines strategischen Batterie-Aktionsplans zu einem weltweiten Marktführer in der nachhaltigen Produktion von Batterien zu machen. Bei weiteren Sitzungen werden Themen rund um die Entwicklung fortschrittlicher Batterien wie Natrium-Ionen-Batterien für die Automobilindustrie und darüber hinaus, Markttrends und -herausforderungen sowie Innovationen in der Batterieentwicklung behandelt.

"Die Auswahl der Redner auf The Battery Show Europe und Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe war bewusst, denn wir wollen unserem Publikum die perfekte Mischung aus Experten für fortschrittliche Batterien, Automobiltechnik und Nachhaltigkeit bieten", erklärt Rob Shelton, seines Zeichens Event Director. "Jede Diskussionsrunde zielt darauf ab, brillante Geschäftsstrategien zu beleuchten, die die Position und die Möglichkeiten Europas beim anhaltenden Wachstum des Batterie- und EV-Marktes hervorheben."

Das vollständige Konferenzprogramm mit über 100 branchenführenden Rednern ist jetzt verfügbar. Um The Battery Show Europe und Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe jedes Jahr so zu gestalten, dass sie ein umfassendes Bildungsangebot in den Bereichen Batterien sowie Hybrid-/Elektrofahrzeuge bieten, ziehen die Veranstalter einen beratenden Ausschuss aus Ingenieuren, Branchenführern und Innovatoren der nächsten Generation zu Rate.

Weiterführende Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung für The Battery Show Europe und Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, die vom 18. bis 20. Juni auf der Messe Stuttgart stattfindet, finden Sie unter www.thebatteryshow.eu oder www.evtechexpo.eu. Bis zum 20. April sind Frühbucherrabatte für Teilnehmer erhältlich.

Über The Battery Show:

The Battery Show ist die größte und umfassendste Veranstaltung für moderne Batterietechnologie, die zusammen mit der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo stattfindet, der einzigen Messe und Konferenz, die ausschließlich der modernen Batterie und dem Antriebsstrang von Elektro- und Hybridfahrzeugen gewidmet ist. Besucher unserer Messen können die neuesten Produkte, Technologien und Lösungen von nahezu 1.000 Herstellern erleben und kennenlernen, sich mit Zehntausenden von Teilnehmern vernetzen und auf eine breite Palette an Informationen über verschiedene Bereiche hinweg und technische Sessions zugreifen. The Battery Show wird von Informa Markets Engineering ausgerichtet und schließt The Battery Show Europe, The Battery Show North America und die kürzlich ins Leben gerufene The Battery Show India ein. Zu den offiziell aufgeführten Medienpartnern gehören Battery Technology and DesignNews von Informa Markets. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.informamarkets.com.

Über Informa Markets Engineering:

Das Engineering-Portfolio von Informa Markets, einer Tochtergesellschaft von Informa plc (LON:INF), ist der führende Ausrichter von B2B-Veranstaltungen, Herausgeber und Anbieter digitaler Medien für die weltweite fortschrittliche, technologiebasierte Fertigungsindustrie im Wert von 3 Billionen $. Unsere Druck- und Elektronikprodukte liefern zuverlässige Informationen für den Engineering-Markt und nutzen unsere proprietäre Datenbank mit 1,3 Millionen Namen, um Lieferanten mit Käufern und Einflussnehmern zu verbinden. Wir richten mehr als 50 Veranstaltungen und Konferenzen in Dutzend Ländern aus, um Fertigungsexperten aus der ganzen Welt zu vernetzen. Das Engineering-Portfolio wird von Informa organisiert, dem weltweit führenden Messeveranstalter, der eine Vielzahl spezialisierter Märkte zum Leben erweckt, Chancen erschließt und ihnen dabei hilft, 365 Tage im Jahr zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter www.informamarkets.com.

Medienkontakt

Informa Markets Engineering PR

mailto:EngineeringPR@informa.com

QUELLE: Informa Markets Engineering

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74210



