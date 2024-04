EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

USU gewinnt weitere Aufträge von zwei Systemhäusern im Bereich IT Service Management



11.04.2024 / 09:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Möglingen 11. April 2024 USU intensiviert die Zusammenarbeit mit zwei großen Systemhäusern aus dem Öffentlichen Sektor. Für das strategische und operative IT-Management setzen beide Organisationen künftig verstärkt auf die Technologie und die Expertise von USU. Dabei geht es um die Digitalisierung und Automatisierung aller Prozesse, die für die Planung, das Design, den Betrieb, die Steuerung, die Nutzung und Verrechnung von IT-Services notwendig sind. Die Aufträge umfassen in einem Fall ein umfangreiches Dienstleistungspaket, im anderen Fall neben zu erbringenden Services die Lieferung von Softwarelizenzen zur Nutzung im Rechenzentrum des Kunden. Das Gesamtvolumen liegt im niederen zweistelligen Millionen-Bereich. "Wir sind stolz auf das Vertrauen beider IT-Provider, uns als Kompetenzpartner für die Steuerung ihrer komplexen IT-Infrastrukturen auszuwählen. Das gibt uns Rückenwind für ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr", freut sich USU CEO Bernhard Oberschmidt. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com



11.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com