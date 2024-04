Stuttgart (ots) -Die im Auftrag der Zeitschrift Reader's Digest seit 2001 jährlich durchgeführte "Trusted Brand Studie" untersucht das Markenvertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Bei den meistgenannten Marken in den 15 Produktkategorien haben sich viele Vorjahressieger erneut durchgesetzt. Die Most Trusted Brands 2024 sind: Allianz, Bosch, C&A, Deutsche Ostsee, Doppelherz, Dr. Oetker, Edeka, Frosch, Gerolsteiner, Nivea, Persil, ratiopharm, Rügenwalder Mühle, Teekanne, Wick.Neben Marken, die sich konstant hoher Zustimmung in puncto Vertrauen erfreuen - etwa den Seriensiegern Gerolsteiner und Teekanne - gibt es in drei Branchen einen Wechsel an der Spitze. Bei den Nahrungsmitteln herrscht seit Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Nestlé und Dr. Oetker, bei dem Letzere jetzt die Nase vorn hat. Einen Wechsel gab es auch bei den Vitaminprodukten, wo Doppelherz nun die Marke ist, denen die meisten vertrauen. Bei den Schmerzmitteln löst ratiopharm Aspirin als Most Trusted Brand ab. In der 2024 neu eingeführten Kategorie Ferienregionen/-orte liegt die Deutsche Ostsee in der Gunst vorn.Einzigartige StudienmethodeDas Besondere an der Studie ist, dass die Ergebnisse in offener Fragestellung erhoben werden, also ohne jegliche Vorgabe. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nennen ungestützt die Marken, die sie bedenkenlos ihren Freunden und Familienmitgliedern weiterempfehlen würden. Insgesamt nannten die 4000 im Januar dieses Jahres Befragten über die 15 Produktkategorien hinweg 2991 Marken, die meisten (410) im Bereich Bekleidung.In der Studie werden auch Fragen zu Themenkomplexen wie Nachhaltigkeit oder wirtschaftliche Lage untersucht. Dabei fällt auf, dass die Menschen im Vergleich zum Vorjahr optimistischer sind: 55 Prozent vertrauen darauf, dass 2024 ein gutes Jahr für sie persönlich wird. 2023 sagten dies nur 48 Prozent. "Dass die Verbraucherinnen und Verbraucher wieder zuversichtlicher nach vorn schauen, ist eine erfreuliche Entwicklung", sagt Andreas Karl, Geschäftsführer von Reader's Digest Deutschland: Verlag Das Beste GmbH. "Unsere Studie zeigt aber vor allem, wie wichtig es für Marken ist, in das Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden zu investieren - mit hochwertigen und nachhaltigen Angeboten."Über die StudieDie "Trusted Brand Studie" untersucht, welche Marken in Deutschland besonderes Vertrauen genießen. Im Auftrag von Reader's Digest befragte das Institut Dialego, Aachen, im Januar 2024 online 4000 Personen in Deutschland, bevölkerungsrepräsentativ quotiert ab 18 Jahren. Reader's Digest erhebt bereits seit 2001 jährlich das Markenvertrauen von Konsumenten in Deutschland und ist mit einer Auflage von rund 116.000 verkauften Exemplaren eines der meistverkauften Monatsmagazine in Deutschland. Die Zeitschrift erreicht mit jeder Ausgabe etwa 1,2 Millionen Leserinnen und Leser.Informationen und Downloads unter https://www.readersdigest.de/pages/trusted-brandsFragen zur Studie beantwortet Georgia Stegmaier, Telefon +49 (0)711 6602 503, E-Mail georgia.stegmaier@readersdigest.dePressekontakt:Reader's Digest Deutschland:Verlag Das Beste GmbHÖffentlichkeitsarbeitJürgen Schinkerpresse@readersdigest.de+49(0)711/6602549Original-Content von: Reader's Digest Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32522/5754743