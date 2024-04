Das Model Y gibt es in Europa jetzt in einer weiteren Variante. Die auf Deutsch als "Maximale Reichweite Hinterradantrieb" bezeichnete Ausführung mit einer WLTP-Reichweite von 600 Kilometern startet ab 48.990 Euro und kostet damit 4.000 Euro mehr als die Basisversion mit Hinterradantrieb und kleinerem Akku. Somit ist das Model Y in Deutschland in vier Varianten verfügbar: Das Basismodell, im Tesla-Konfigurator jetzt mit dem Beinamen "Hinterradantrieb" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...