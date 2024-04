Mit 4,8 Prozent Kursverlust steht die T-Aktie am Donnerstag am Ende des deutschen Leitindex. Für Aktionäre besteht jedoch kein Grund zur Sorge.Denn die Aktie wird nach der Hauptversammlung am gestrigen Mittwoch in Bonn, am heutigen Donnerstag ex-Dividende gehandelt. Dividende und AussichtDie Dividende wurde auf 0,77 Euro pro Aktie festgelegt, was einer Rendite von 3,4 Prozent entspricht. Dies stellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...