Microsoft MSFT und NetEase NTES haben eine neue Vereinbarung zur Veröffentlichung beliebter Spielefranchises von Blizzard Entertainment in China angekündigt. Diese umfasst weitreichende Titel wie World of Warcraft und Hearthstone sowie weitere Spiele aus den Universen Warcraft, Overwatch, Diablo und StarCraft, welche voraussichtlich ab diesem Sommer in der Volksrepublik verfügbar sein werden. Die Ankündigung markiert das Ende einer einjährigen Pause, nachdem Blizzard und der chinesische Internetriese NetEase ihre mehr als 15-jährige Kooperation im Januar 2023 aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über das geistige Eigentum beendet hatten. Die beiden Unternehmen hatten daraufhin eine Reihe von Klagen ausgetauscht, die Spannungen lösten sich jedoch nach Microsofts Übernahme von Activision Blizzard und folgenden Managementänderungen. Die Wiederbelebung ihrer Partnerschaft gibt chinesischen [...]

