Walmart feiert die Eröffnung des 50. Walmart Health Gesundheitszentrums in Sugar Land, Texas. Diese Eröffnung markiert den Start einer umfangreichen Expansion in Texas, mit geplanten 18 neuen Zentren im Bundesstaat noch in diesem Jahr, die bereits vorhandene Standorte ergänzen. Die neuen Einrichtungen sollen das Angebot an leicht zugänglicher und bezahlbarer Gesundheitsversorgung erweitern und verstärkt seniorengerechte Versorgungsmodelle anbieten. Modern und auf etwa 500 Quadratmetern konzipiert, werden die Gesundheitszentren an Walmart Supercenters angrenzen und Dienstleistungen wie Primärversorgung, Zahnmedizin, Verhaltensgesundheit und Telemedizin im Portfolio haben, die jedoch von Standort zu Standort variieren können. Damit begegnet das Unternehmen dem wachsenden Gesundheitsbedarf einer stetig ansteigenden Bevölkerung in Texas. Appointments können ab sofort vereinbart werden und die Zentren sind sieben [...]

