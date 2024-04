Zeichnungsstart - ab heute befindet sich die neue Unternehmensanleihe 2024/29 der Karlsberg Brauerei GmbH (ISIN: NO0013168005), die als Nordic Bond strukturiert ist, in der Zeichnungsphase. Die neue Karlsberg-Anleihe hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und wird in einer noch final festzulegenden Zinsspanne zwischen 6,00% und 7,00% p.a. verzinst. Die Kupon-Auszahlung erfolgt halbjährlich. Ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 kann die Anleihe bis voraussichtlich zum 25. April 2024, 12:00 Uhr MESZ, über die Börse, Depotbanken und Online-Broker gezeichnet werden. Ab dem 7. Mai 2024 soll der Nordic Bond an der Börse Frankfurt notieren (und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag auch an der Börse Oslo).

