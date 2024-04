ACROBiosystems AG: ACROBiosystems bringt 3D-Organoid-Lösungen auf den Markt und setzt damit neue Maßstäbe in der biotherapeutischen Forschung

BASEL, Schweiz, 10. April 2024 /PRNewswire/ -- Seit 2023 bringt ACROBiosystems kontinuierlich innovative Produkte im Bereich der Organoide auf den Markt. Das Unternehmen präsentierte seine Fortschritte auf wichtigen globalen Foren wie dem International Organoid Summit 2024, der Alzheimer's Research UK Conference 2024 und dem World Organoid Research Day 2024, bei denen Rosanna Zhang, Vizepräsidentin für Unternehmensentwicklung und Strategie, die strategische Bedeutung von Organoiden unterstrich.

Um die Forschung an Organoiden, die Entdeckung von Medikamenten und therapeutische Fortschritte voranzutreiben, stellt ACROBiosystems die Organoid Toolbox vor, ein umfassendes Lösungspaket, mit dem das Potenzial von Organoiden in verschiedenen Anwendungsbereichen erschlossen werden kann. Dazu gehören gebrauchsfertige Organoide, Kits für die Organoiddifferenzierung, Zytokine für die Organoidkultur, Matrixmaterialien für die Organoidzüchtung, Dienstleistungen für die Organoiddifferenzierung und Dienstleistungen für die Prüfung von Substanzen an Organoiden.

ACROBiosystems hat erfolgreich eine Vielzahl von Organoiden entwickelt, darunter Herz-, Hirn-, Darm- und Leberorganoide sowie Modelle zur toxikologischen Bewertung und Krankheitsmodelle für die Parkinson-Krankheit, Alzheimer und entzündliche Darmerkrankungen. Durch den Einsatz seiner firmeneigenen Forschungs- und Entwicklungsplattform für Organoide versucht das Unternehmen, seine Lösungen kontinuierlich zu erweitern, indem es Organoide wie Netzhaut, Haut und Lunge herstellt und damit den Anwendungsbereich von Organoiden erweitert. Durch fortschrittliche hauseigene Organoiddifferenzierungs- und Kryokonservierungstechnologien hat ACROBiosystems entscheidende Durchbrüche bei Organoiden mit konventionell schwierigen Differenzierungsprozessen und langen Reifungszeiten erzielt und bietet weltweit hocheffiziente und benutzerfreundliche Organoidlösungen an. Mit ISO-zertifizierten, GMP-konformen und CNAS-akkreditierten Einrichtungen garantiert ACROBiosystems Konsistenz, Reinheit, Wirksamkeit und Einheitlichkeit seines Organoidangebots.

Das Unternehmen investiert auch stark in Forschung und Entwicklung sowie in strategische Kooperationen, um einen Durchbruch bei der Modellierung komplexer Krankheiten und beim Hochdurchsatz-Screening von Medikamenten mit Hilfe fortschrittlicher organotypischer Modelle zu erzielen. ACROBiosystems arbeitet mit erstklassigen CROs, Neurowissenschaftlern und Zelltherapieunternehmen zusammen und trägt zu innovativen Projekten wie kardiologischen Toxikologiebewertungen und AAV-Capsid-Screenings bei.

Die ACROBiosystems Group (SZ.301080) ist ein Biotechnologieunternehmen, das mit innovativen Produkten und Geschäftsmodellen einen Eckpfeiler der globalen Biopharmazie- und Gesundheitsindustrie bilden will. Das Unternehmen erstreckt sich über den gesamten Globus und hat zahlreiche langfristige und stabile Partnerschaften mit den weltweit führenden Pharmaunternehmen und zahlreichen bekannten akademischen Instituten aufgebaut. Das Unternehmen besteht aus mehreren Tochtergesellschaften wie ACROBiosystems, bioSeedin, Condense Capital und ACRODiagnostics.