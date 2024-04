EQS-News: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertrag

R. STAHL schließt mit Betriebsrat und IG Metall Zukunftstarifvertrag



11.04.2024 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





R. STAHL schließt mit Betriebsrat und IG Metall Zukunftstarifvertrag Standortsicherung und Beschäftigungsgarantie bis 2030 bei einer 37h-Woche

Abschluss gibt beiden Vertragspartnern langfristige Planungssicherheit

Verhandlungen in beiderseitig wertschätzender Atmosphäre

Investitionen als flankierende Bedingung Waldenburg, 11. April 2024 - R. STAHL hat mit Betriebsrat und IG Metall Baden-Württemberg für den Hauptsitz am Standort Waldenburg einen weitreichenden Zukunftstarifvertrag abgeschlossen. Kernelemente der Vereinbarung sind die Festschreibung einer 37-Stunden-Woche, die für alle tarifgebundenen Beschäftigten gilt, und gleichzeitig eine Beschäftigungs- und Standortsicherung mit einer Laufzeit bis Ende 2030 für die gesamte Belegschaft des Standorts. Der Ergänzungstarifvertag gilt rückwirkend ab Januar 2024 für die in Waldenburg ansässigen Gesellschaften: R. STAHL AG, R. STAHL Schaltgeräte GmbH und R. STAHL Services GmbH. Weitere Ergebnisse der Vertragsverhandlungen sind ein durch die Geschäftsführung jährlich festzulegender zusätzlicher Urlaubstag sowie die Erweiterung der bestehenden Prämienregelung, die nun bereits bei einer EBT-Rendite von 3 % (bisher ab 5 %) zum Tragen kommt. Darüber hinaus hat sich R. STAHL zu weiteren Investitionen zum Beispiel in verschiedene Produktionsmaschinen und auch Flächenerweiterungen verpflichtet. Für wirtschaftlich schwächere Phasen mit zurückgehenden Auftragseingängen ist in klar definiertem Rahmen eine Flexibilisierung der Arbeitszeit möglich. Das neue Vertragswerk löst den bestehenden Standorttarifvertrag ab, nach dessen Auslaufen für das Unternehmen der Flächentarifvertrag gegolten hätte. "Wir freuen uns mit diesem für alle Beteiligten positiven Tarifabschluss weitreichende Planungssicherheit erhalten zu haben," so Dr. Mathias Hallmann, CEO R. STAHL AG. Mit attraktiven Arbeitsbedingungen setzt sich der Explosionsschutzexperte zudem im angespannten Markt um Fachkräfte deutlich ab und unterstreicht das klare Bekenntnis zum Standort. Die siebenjährige Laufzeit rundet den stabilen Deal ab und gibt Spielraum, die erfolgreiche Umsetzung der Konzernstrategie weitervoranzutreiben. Auch Klaus Erker, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats, äußert sich lobend: "Der Abschluss des Standort-Tarifvertrags bedeutet für R. STAHL einen wichtigen Schritt in die Zukunft. Die Verhandlungen fanden für alle Beteiligten unter erschwerten Bedingungen statt; aber wenn die richtigen Verhandlungspartner mit einem konstruktiven Willen zusammenarbeiten, kommt man gemeinsam zum Ziel." Der zusätzliche Urlaubstag und die erweiterte Prämienreglung sieht der Betriebsrat als Anerkennung für die Leistung der Belegschaft. Vorstand und Geschäftsführung haben angeboten, auch für den bisher nicht tarifgebundenen Standort Weimar eine Anbindung an den für Thüringen einschlägigen Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie herbeizuführen. Über R. STAHL - www.r-stahl.com

R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie - inklusive LNG-Anwendungen - sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2023 erwirtschafteten nach vorläufigen Zahlen 1.721 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von rund 274 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür. Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.

Kontakt:

R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Investor Relations & Corporate Communications

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

Deutschland



Tel. +49 7942 943-1396

investornews@r-stahl.com



11.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com