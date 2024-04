Neckarsulm/Palma de Mallorca (ots) -- PreZero begleitet RCD Mallorca mit nachhaltigem Wertstoffmanagement auf seinem Weg zum Zero Waste Pionier in Spanien- Die XM Cyber-Plattform verhindert Hackerangriffe und trägt mit ihren Cybersecurity-Lösungen zu einer sichereren IT-Infrastruktur des Vereins beiRCD Mallorca und die Unternehmen der Schwarz Gruppe PreZero und XM Cyber setzen ein Zeichen für einen schonenderen Umgang mit Ressourcen im Sport und digitale Sicherheit im spanischen Profifußball. Mit dem Ziel, die Heimspielstätte Estadi Mallorca Son Moix zum ersten Stadion Spaniens mit der Vision Zero Waste zu machen, ist die Partnerschaft wegweisend für die spanische Fußballliga LaLiga. Die langfristig angelegte Kooperation soll auch die RCD-Mallorca-Fans für die Endlichkeit von Ressourcen, die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft sowie zum Thema Cybersecurity sensibilisieren.Durch die Zusammenarbeit wird RCD Mallorca zum First Mover bei der Umsetzung der Transformationspläne innerhalb der ersten spanischen Fußballiga LaLiga. Diese stellt ihren Vereinen finanzielle Mittel für Infrastrukturprojekte zur Verfügung, von denen ein großer Teil für Nachhaltigkeit und Digitalisierungsprojekte eingeplant werden.Fußball verbindet: gemeinsam auf dem Weg zu Zero WastePreZero, einer der führenden Umweltdienstleister in Europa, wird künftig die Abfallwirtschaft beim RCD Mallorca optimieren. Gemeinsam haben sich PreZero und der traditionsreiche Fußballclub dazu entschlossen, das Thema Zero Waste anzugehen und sich damit für einen schonenderen Umgang mit Ressourcen im Sport einzusetzen."Wir möchten gemeinsam unsere Stärken nutzen und ein Zeichen für einen verantwortungsvolleren Einsatz von Ressourcen setzen - sowohl im Sport als auch in der Gesellschaft", erklärt Wolf Tiedemann, Vorstandsvorsitzender PreZero International. "Wir sind stolz, zukünftig intensiv mit RCD Mallorca zusammenzuarbeiten. Wir wollen gemeinsam mit dem Verein sowie seinen Fans und Partnern für mehr Aufmerksamkeit für den Bereich Kreislaufwirtschaft und damit der Schonung von natürlichen Ressourcen sorgen."Zusammen mit RCD Mallorca sollen an der Heimspielstätte des mallorquinischen Clubs Abfälle vermieden, reduziert sowie Möglichkeiten für Wiederverwendung und -verwertung geschaffen werden. Hierbei stellt die Insel Mallorca mit ihren Umweltzielen, die zu den ambitioniertesten in ganz Europa gehören, einen geeigneten Ausgangspunkt dar neue Umweltstandards im Sport zu definieren. "Diese Vereinbarung ist ein Ausgangspunkt auf dem Weg zu Zero Waste für den Profifußball in Spanien", sagt Gonzalo Cañete, CEO von PreZero in Spanien und Portugal. "Wir teilen mit RCD Mallorca sein Engagement, eine Weltklasse-Referenz für ökologische Nachhaltigkeit für die gesamte Sportbranche zu werden."Starke Abwehr - auch im CyberspaceErgänzend zur Zusammenarbeit rund um Wertstoffmanagement nutzt RCD Mallorca die Cyber Sicherheitslösung von XM Cyber. Das Unternehmen gehört zu Schwarz Digits, der IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe. "Fußballclubs haben eine große Vertrauensbasis bei ihren Mitgliedern und Fans. Sie geben ihnen Daten preis und interagieren oft intensiv miteinander, auch digital", so Rolf Schumann, Co-CEO bei Schwarz Digits. "Ein angemessener Schutz der vertraulichen Daten und der gesamten IT-Infrastruktur ist für dieses Vertrauen unabdingbar. Wir freuen uns daher sehr, dass RCD Mallorca dem Thema die Aufmerksamkeit zukommen lässt, die es benötigt. Mit XM Cyber hat der Verein einen Top-Spieler für digitale Verteidigung hinzubekommen." Dank des Continuous Threat Exposure Management (CTEM) von XM Cyber hat RCD Mallorca die eigene IT-Infrastruktur 24 Stunden am Tag immer aktuell aus der Perspektive potenzieller Angreifer im Blick. Ergänzend priorisiert die Lösung Schwachstellen nach Kritikalität auch in hybriden Landschaften, spart dadurch Ressourcen und schafft ein neues Level an Cybersicherheit."Wir freuen uns, diese strategische Partnerschaft mit den Unternehmen der Schwarz Gruppe bekannt zu geben, durch die PreZero und XM Cyber offizielle Partner des RCD Mallorca werden. Unser Verein befindet sich in einem wichtigen Wachstums- und Internationalisierungsprozess und dies ist ein weiterer, sehr wichtiger Schritt in diesem Zusammenhang. Diese Partnerschaft zeigt, dass RCD Mallorca den richtigen Weg einschlägt und das Interesse führender internationaler Unternehmen weckt. Unsere Zusammenarbeit ist langfristig angelegt und wird der Beginn eines gemeinsamen Weges in den Bereichen Ressourcenschonung, Wertstoffmanagement und digitale Sicherheit sein", erklärt Andy Kohlberg, Präsident des RCD Mallorca.