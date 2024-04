Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) bei sämtlichen Kennziffern die eigenen Zielbandbreiten übertroffen und neue Höchstwerte erreicht. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel an und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien alle drei Geschäftsfelder für die Entwicklung verantwortlich. Angesichts der selbst in Zeiten der Finanzkrise und der Corona-Pandemie nachhaltig unter Beweis gestellten Resilienz, der sehr soliden Bilanzverhältnisse, der Innovationskraft, des zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit und der starken Marken- und Marktpositionierung als Premium-Anbieter im Fotofinishing bleibe der Analyst für die weitere Entwicklung der CEWE-Gruppe positiv gestimmt. Einen wichtigen Bestandteil der CEWE-DNA bilde zudem eine hohe Innovationsdynamik, mit der das Unternehmen bereits in der Vergangenheit Transformationen erfolgreich vorangetrieben habe. Dabei werde der Mitarbeiterstamm im Rahmen der Innovationskultur der Unternehmensgruppe aktiv in die Entwicklung neuer Produkt- und Software-Ideen eingebunden. Bewertungsseitig sei das 2024er-KGV der Peer-Group deutlich gestiegen. Zudem biete CEWE aktuell eine Dividendenrendite von 2,5 Prozent. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 133 Euro (zuvor: 131 Euro) und bestätigt das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.04.2024, 10:25 Uhr)



