EQS-Ad-hoc: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

niiio finance group AG: Einberufung einer Ao Hauptversammlung mit Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung um EUR 28.599.443,00 gegen Sacheinlage der fundsaccess AG, der FundHero S.A., FinTecc LLC



11.04.2024 / 10:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





niiio finance group AG: Ad-hoc Meldung gemäß Art. 17 MAR



Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung mit Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung um EUR 28.599.443,00 gegen Sacheinlage der fundsaccess AG, der FundHero S.A. und der FinTecc LLC



Görlitz/Frankfurt, 11.04.2024 | Der Vorstand der niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332) ("Gesellschaft") beabsichtigt, eine außerordentliche Hauptversammlung zum 22. Mai 2024 einzuberufen, die über eine Kapitalerhöhung um EUR 28.599.443,00 gegen Einbringung sämtlicher Anteile an der fundsaccess AG, der FundHero S.A. und der FinTecc LLC ("Einzubringende Unternehmen") im Wege einer Sacheinlage und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionär*innen ("Sachkapitalerhöhung") Beschluss fassen soll. Hintergrund ist die bestehende Investoren- und Gesellschaftervereinbarung unter Beteiligung der derzeitigen Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft, der Neptune TopCo GmbH (vgl. Ad-hoc Meldung der Gesellschaft v. 27.10.2023). Die Einzubringenden Unternehmen sind unmittelbare Tochtergesellschaften der Neptune BidCo AG und mittelbar Tochtergesellschaften der Neptune TopCo GmbH.



Es sollen 28.599.443 neue auf den Namen lautende Stückaktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben werden. Die Gesellschaft wird im Ergebnis ein Grundkapital von EUR 64.564.801 haben.





Über die niiio finance group AG:

Die niiio finance group AG stellt eine cloud-basierte SaaS Lösung für Asset und Wealth Managers zur Verfügung. Die Firma offeriert ihren Kunden ein umfassendes und modulares Lösungsportfolio, und unterstützt mit ihrer schnellen und rechtskonformen Software die Digitalisierung einer Fülle von Prozessen. Das Ziel der niiio finance group ist die Schaffung der führenden pan-europäischen Plattform in diesem Marktsegment und baut dabei auf ihrer bisherigen Erfolgsbilanz im Bereich Firmenübernahmen sowie auf das starke Momentum bei der organischen Entwicklung der Unternehmensgruppe. Der Konzern beschäftigt über 80 Mitarbeiter:innen und weist mehr als 150 Kundenbeziehungen in 7 Ländern auf.



Disclaimer:

Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung der niiio Gruppe. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.







Ende der Insiderinformation



11.04.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com